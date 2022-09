È importante sapere quali verdure fresche di stagione mangiare a ottobre

Tanti puntano a un’alimentazione sana nel menù settimanale. Magari con una dieta equilibrata per dimagrire dopo gli eccessi a tavola dell’estate. E perché è importante mangiare le verdure in tanti lo sanno.

In generale, frutta e verdura hanno proprietà che apportano benessere al nostro organismo. C’è chi va alla ricerca delle 10 verdure più salutari, anche se, in realtà, tutte contribuiscono al nostro benessere. Però, con la bolletta della luce aumentata e con la bolletta del gas raddoppiata, bisogna stare attenti a fare una spesa settimanale economica.

Dobbiamo sapere cosa comprare a ottobre per risparmiare

Ecco perché dovremmo puntare su alimenti freschi, di stagione. Che, sicuramente, costano meno di certe primizie o prodotti conservati. Perché preferire le verdure di stagione è intuibile con il fatto che richiedono meno prodotti chimici per conservarle. Soprattutto per combattere i parassiti.

Allora, visto che ormai si avvicina, è importante sapere quali verdure mangiare a ottobre. E non solo quale verdura si pianta a ottobre, ma anche quella che si compra o che offre il nostro orto. Così da godere al massimo delle loro proprietà nutritive.

Barbabietola, peperoni, sedano, zucca, funghi, lattuga sono tra le verdure da mangiare a ottobre

Insomma, è importante conoscere l’elenco preciso di tutto quello che andrebbe comprato nel mese di ottobre. E, per fortuna, i nomi sono tanti, garantendoci, ogni giorno, una verdura diversa sulla tavola. Certo, bisogna accettare che alcune verdure, in realtà, non lo siano, così come alcuni frutti. Ad esempio, la melanzana è un frutto, mentre le mele no.

Però, ormai, si è instaurata la convinzione errata che lo siano e quindi dobbiamo accettare questa convenzione non scritta. Tra le verdure che non dovrebbero mancare a ottobre sulla nostra tavola, dovrebbe esserci appunto la melanzana, facendo finta che lo sia. Poco importa, perché a contare sono i suoi benefici.

È importante sapere quali verdure fresche di stagione mangiare a ottobre

Ovviamente, non è l’unico alimento da comprare dal fruttivendolo o sui banchi dei supermercati. Patate dolci, radicchio, ravanello, scalogno, zucca, barbabietola, broccolo romanesco sono alcuni dei prodotti freschi di ottobre da mangiare.

Non solo, ovviamente. Nel carrello della spesa della verdura di ottobre dovrebbero trovare posto anche cavolfiore, fagiolini, lattuga, broccolo, carote, cipolle, funghi. L’elenco, come detto, è lungo e comprende, anche peperoni, rabarbaro, rapa, sedano e zucchine. Come si vede, ognuno di questi alimenti può essere sfruttato perfettamente in cucina per ottimi piatti da servire in ottobre.

