Il sogno di tutti è quello di guardarsi lo specchio e avere la pancia piatta. Ovviamente questo non si ottiene continuando a mangiare male e stando tutto il giorno sul letto. Ci sono dei sacrifici e alcune cose da rispettare. Una di queste è proprio l’alimentazione. Il gonfiore può essere causato da diversi disturbi anche a livello alimentare. Proprio per questo bisogna andare a capire da cosa è causato e trovare subito una soluzione.

Perché si ingrassa nella pancia?

Si tratta di grasso sottocutaneo, che è quello che protegge i muscoli. Si può accumulare in determinati casi. Un esempio è se seguiamo una dieta scorretta fatta dall’introduzione di molti grassi saturi e calorie. Ovviamente non è causato solo da una cattiva alimentazione. Anche la sedentarietà o problemi genetici possono causare un accumulo. Nelle donne capita anche durante il periodo della menopausa.

Alcuni consigli su cosa mangiare durante il giorno per dimagrire la pancia

Per ovviare a tutto questo, vedremo un piano alimentare ideale per non avere la pancia gonfia. Ovviamente le quantità non saranno descritte perché sono soggettive. È bene specificare che ciò che andremo a vedere è solo uno spunto, bisogna consultare sempre uno specialista per il caso singolo.

Per iniziare, partiamo dalla colazione. Sappiamo quanto le tisane siano ottime per il gonfiore addominale. Dunque possiamo bere una deliziosa tisana al finocchio accompagnata da pane tostato con marmellata light. In alternativa, possiamo anche fare una tazza di caffè latte con pane integrale tostato con sopra burro d’arachidi.

Spuntino leggero e dietetico

Per lo spuntino di metà giornata possiamo optare per la frutta fresca. È ricca di vitamine e sali minerali, ma soprattutto acqua. L’acqua ci porterà a fare tanta pipì e a sgonfiare. Possiamo abbinarla a frutta secca oppure a yogurt magro o yogurt greco con 0% di grassi. Potremmo anche mangiare una fetta di pane tostato con sopra salsa di avocado e limone.

Idea pranzo e cena light

Non bisogna assolutamente eliminare i carboidrati, come molti pensato. I carboidrati non fanno male, anzi sono la nostra fonte di energia. Dunque possiamo optare per un bel risotto con gamberetti e zucchine, oppure una semplice pasta con sugo e basilico. Sono ottimi anche gli spaghetti integrali con pesce spada e melanzane. Se non si vuole la pasta possiamo optare per una frittata con zenzero ed erbe aromatiche accompagnata da melanzane grigliate e pane tostato. Ecco alcuni consigli su cosa mangiare durante il giorno per avere un addome piatto e sentirsi leggeri.

