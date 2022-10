Quali stivali preferire per nascondere i polpacci grossi e come indossarli

Forse pochi ci pensano, ma quando scegliamo le scarpe teniamo involontariamente conto di tanti fattori che non riguardano solo la moda. Prima di tutto, i tacchi sono una questione da sempre spinosa che riporta in auge l’eterno dilemma: meglio l’eleganza o la comodità?

Pensiamo ora all’estate: molte sono titubanti rispetto al fatto di indossare calzature aperte perché si preoccupano della pedicure. E del resto, anche la stagione successiva porta con sé dubbi e perplessità. Con il freddo, si sa, meglio coprirsi, ma si corre il rischio di sembrare più tonde o goffe. Ecco perché innanzitutto sarebbe meglio puntare su alcuni modelli di cappotto che fanno sembrare più slanciate.

In secondo luogo, bisognerebbe trovare il giusto tipo di calzatura, che contribuisca ulteriormente ad allungare la figura, senza necessariamente parlare di tacchi. Ecco dunque quali stivali preferire per nascondere i polpacci grossi e alcune regole per abbinarli correttamente, risultando più alte.

I biker boots

Una prima opzione è rappresentata dal modello biker: un tacco onestissimo, basso e largo, normalmente compreso tra i 4 e i 7 centimetri.

Di solito arrivano all’incirca proprio all’altezza del polpaccio per cui tendono a coprirlo nel caso in cui fosse eccessivamente evidente. Inoltre, nella loro versione più recente si spingono fino al ginocchio, facendo concorrenza ai cuissardes, tra le tendenze stivali più amate di stagione.

In entrambi i casi, si distinguono poi per una vestibilità morbida e questo è un altro punto a nostro favore. Non essendo aderenti, appunto, non vanno a rimarcare eventuali polpacci pronunciati.

Abbiniamoli a gonne midi con ampi spacchi o a maxi dress con cintura in vita, ovvero capi che già tendono a slanciare la figura.

Quali stivali preferire per nascondere i polpacci grossi e allungare la figura

L’altro modello da non lasciarsi scappare sono poi gli ankle boots che, grazie alla loro forma affusolata, aiutano naturalmente ad allungare la gamba. Anche in questo caso, l’altezza del tacco non è un problema: ci sono quelli a spillo così come rasoterra o con tacco basso e largo.

Il consiglio è quello di indossarli con pantaloni ampi, dal taglio sartoriale e con gamba larga, con orlo all’altezza della caviglia. In questo modo risulteremo più alte senza sentire male ai piedi per via dei tacchi alti. Che poi il pantalone in questione sia in denim o in velluto poco importa: sarà comunque un abbinamento chic.

Infine, un buon modo per distogliere l’attenzione da eventuali polpacci vistosi potrebbe essere quello di puntare sui dettagli, come le borchie dei bikers.