Le scarpe e gli stivali che vanno di moda adesso e come indossarli

L’arrivo della nuova stagione prevede normalmente un cambio nel guardaroba. Nel caso dell’autunno, a canotte e pantaloncini si sostituiscono indumenti più pesanti e accessori coprenti. Il discorso vale anche per le calzature. Tornano gli stivali, che ci accompagneranno almeno fino alla fine dell’inverno, e le sneakers, scarpe ideali nella mezza stagione.

In particolare, si evidenzia nelle vetrine un ritorno dei grandi classici, ma anche qualche novità che si farà apprezzare. Saranno tutti pezzi che, se non custodiremo già nella scarpiera, vorremo accaparrarci in men che non si dica. Vediamo, dunque, i modelli che stanno facendo la moda proprio ora e che sono sulla bocca di tutte.

Ecco le scarpe e gli stivali che vanno di moda quest’autunno

C’è una grande conferma per questa stagione che farà piacere alle amanti della comodità. Parliamo dei mocassini, accessori intramontabili che non conoscono età. Sono scarpe ideali per le stagioni né troppo calde né eccessivamente fredde. Calzandoli godremo di un comfort ai piedi notevole, inoltre ci garantiremo abbinamenti di generi diversi. Dai look casual a quelli più raffinati, metteranno il punto esclamativo sul nostro outfit. In caso di dubbi, l’accostamento consigliato prevede dei pantaloni classici e una maglietta con sopra un pratico chiodo.

Le ballerine sono un’altra calzatura che segna un ritorno di fiamma nella moda. I nuovi modelli si arricchiscono di dettagli come lacci, fiocchi e cinturini. Sulle passerelle si fanno notare, così come si fanno amare per la strada. La loro forza è la capacità di stare bene con qualunque capo, dando vita ad outfit variegati e originali. Proviamole con un bell’abito o dei jeans skinny, o ancora in un look più elegante impreziosito da una bella giacca.

Tra gli stivali, invece, tornano di moda le varianti western e da cowboy, riproposte in versioni cittadine ricche di contrasti e particolari. Ai modelli più alti si antepongono quelli bassi, da indossare con minigonna, cardigan e top di raso. Immancabili nell’outfit gli accessori come i fermagli, per dar vita a un look sofisticato che attiri l’attenzione.

Belli e caratteristici sono anche gli stivaletti rock. Le loro forme e i dettagli permettono di ricreare uno stile biker di tutto rispetto. Per questo si trovano alla perfezione con il tipico chiodo e dei pantaloni in pelle. Riproposti con fibbie e cinturini, si faranno amare anche da chi non può fare a meno di cappotto e gonna midi. Da considerare anche la proposta estrosa con jeans, blazer e blusa animalier. Dunque, ecco le scarpe e gli stivali che vanno di moda.

Idee e consigli per abbinare gli stivali alti

Tanti li amano alla follia, ma forse non sanno come indossarli e se in effetti gli staranno bene. Sono gli stivali alti, fino al ginocchio o persino sopra. Si tratta di calzature che a primo sguardo potrebbero donare alle più slanciate. Ma non è così: coi giusti accorgimenti anche chi è bassa li potrà sfoggiare senza timore.

Se chi ha centimetri da vendere potrà optare per vestitini corti, shorts e minigonne, le piccoline dovranno scegliere una gonna che tocchi lo stivale. Tale look potrebbe arricchirsi ulteriormente con un paio di collant in tinta unita con la calzatura.

Una valida alternativa la offrono i classici jeans. Se abbiamo il giusto fisico, i modelli stretti e a vita alta faranno per noi. Infilati negli stivali, ci faranno apparire decisamente più longilinee. Come ciliegina sulla torta indossiamo un comodo maglione o diamo un tocco di eleganza con un blazer.

Come allargare le calzature strette

Per la foga nell’acquisto o un semplice errore di misura, capita non di rado di tornare a casa con scarpe troppo strette. In questo caso, potremmo adottare qualche soluzione furba per rimediare all’inconveniente. La prima consiste nell’indossare delle calze pesanti. Questo metodo funzionerebbe qualora le calzature fossero piuttosto dure, e perciò da ammorbidire. Un metodo ancora più comodo e forse efficace è quello di abbinare a uno spray apposito un allargascarpe. Basterà inserire quest’ultimo all’interno dopo aver spruzzato il prodotto ausiliario.

Infine, nel caso degli stivali, potremmo provare a riempirli con qualche foglio di giornale umido appallottolato. Aspettiamo qualche ora prima di estrarre la carta e controllare il risultato. Questi trucchi sono perfetti per i modelli in tela o pelle, ma poco efficaci sui materiali sintetici.