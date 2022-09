Quali stivali alla moda scegliere per allungare la gamba e sembrare più alte

Tra i tanti pregi dell’autunno, rientra sicuramente quello di farci rispolverare i nostri amati stivali. Dopo aver lasciato gambe e piedi scoperti per tutta l’estate tra bikini, mini abiti, sandali e infradito, è tempo di invertire la rotta.

Via libera, dunque, al ritorno in grande stile degli stivali, soprattutto di alcuni modelli promossi a pieni voti dalle passerelle. Nello specifico, ecco quali stivali alla moda scegliere per allungare la gamba e guadagnare qualche centimetro in più in altezza.

Innanzitutto, bisogna premettere che il primo vero must di stagione saranno gli ankle boots: alti fino a sfiorare la coscia e molto caldi. Avvolgono la gamba come una seconda pelle, ma non sono per nulla costringenti, anzi. Merito anche dei materiali, morbidi e sinuosi, tra cui spiccano suède, ecopelle, camoscio e vinile.

Cuissardes e texani

Vediamo però adesso più nel dettaglio alcune tipologie di stivale che faranno tendenza nei prossimi mesi.

Tra i primi, ecco spuntare gli stivali cuissardes, che si distinguono per alcune specifiche caratteristiche che li rendono campioni di femminilità e seduzione. In ecopelle o camoscio, fasciano la gamba fin sopra il ginocchio, mentre il tacco 12 può essere più o meno largo a seconda delle preferenze.

Abbinarli è molto semplice: si può propendere per un maxi pull in versione abito o per la classica accoppiata pantalone nero e camicia bianca maschile.

Difficile poi non avere nella scarpiera un paio di texani: arrivano appena sotto il ginocchio e sono da portare su gamba nuda o con calza a rete. Perfetti con la gonna plissé o con un paio di shorts in tessuto sartoriale.



Altrettanto morbido e sinuoso è poi il modello slouchy: oltre ad essere particolarmente comodo, si presta a svariati abbinamenti. Questi stivali stanno bene con gonna midi e maglione cropped, così come con un look più sportivo, improntato su leggins e maxi cardigan.

Ma arriviamo al vero gioiello, è il caso di dirlo, della stagione in corso: gli shiny boots. Non facciamoci trarre in inganno dal nome, nel senso che non hanno nulla a che fare con glitter e brillantini. Semplicemente, essendo fatti in vernice o vinile, gli shiny boots tendono a riflettere la luce, con un effetto glassa davvero sorprendente.

Quest’anno, due novità: arrivano fin sopra il ginocchio e incontrano colori diversi dai classici neutri autunnali, quali viola, arancio, rosso e blu.

