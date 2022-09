Lavare il bucato a mano o in lavatrice non è un’operazione complicata. Ma se non rispettiamo alcuni passaggi fondamentali potrebbe diventare un vero e proprio disastro.

Prima di procedere con il lavaggio, è sempre importante leggere l’etichetta informativa presente all’interno di un indumento. Questo per evitare di ritrovarsi con dei capi infeltriti, T-shirt sgualcite, pantaloni più corti ecc. È fondamentale, quindi, dare un’occhiata ai simboli di lavaggio, asciugatura e stiratura.

Bucato bianco e colorato, a mano o in lavatrice

Ci sono altri passaggi fondamentali per evitare di rovinare il nostro bucato. Dobbiamo sempre separare i capi bianchi da quelli colorati, per fare in modo che il colore non si trasferisca. Inoltre, per evitare che i nostri vestiti neri sbiadiscano, è necessario mettere in pratica alcuni trucchetti della nonna sempre molto utili.

Per ogni tipo di bucato, dobbiamo necessariamente scegliere il programma adatto e aggiungere la quantità di detersivo adeguata. Ricordiamo di non impostare la centrifuga alla massima velocità, per evitare di sgualcire troppo i panni.

Per un lavaggio impeccabile e senza errori, facciamo attenzione ai capi delicati. Ad esempio, la biancheria intima andrebbe trattata con molta cura. La lingerie è molto cara ad ogni donna, quindi laviamola nel modo giusto. Separiamo sempre quella bianca da quella colorata e procediamo con il lavaggio a mano. Utilizziamo un detersivo neutro che non irriti la pelle. Possiamo anche lavare la biancheria intima in lavatrice, ma impostiamo un programma adatto ai capi delicati.

Come lavare i reggiseni con ferretto o sportivi e sbiancare quelli ingrigiti

Quante volte, però, nonostante queste piccole accortezze, abbiamo rovinato il nostro reggiseno preferito. Infatti, se lo laviamo in lavatrice cerchiamo sempre di inserirlo all’interno di un sacchetto, per evitare che il ferretto si deformi. Inoltre fissiamo i gancetti sul retro, per fare in modo che non si impiglino negli altri tessuti.

Quando laviamo i reggiseni non inseriamo del bucato troppo pensante nel cestello della lavatrice, perché potrebbe deformare sia le coppe che il ferretto.

Se il nostro reggiseno presenta delle parti delicate, laviamolo a mano utilizzando un detersivo neutro. Quelli sportivi, invece, che sono dotati di un tessuto più resistente, possiamo tranquillamente metterli in lavatrice.

Sbiancare un reggiseno ingiallito o ingrigito

Abbiamo visto come lavare i reggiseni con ferretto o sportivi, ma ora vediamo come sbiancare quelli ingialliti o ingrigiti. Infatti ci sono dei rimedi casalinghi che ci permettono velocemente di ravvivare il colore.

In una bacinella piena di acqua tiepida facciamo sciogliere qualche cucchiaio di bicarbonato. Lasciamo il reggiseno in ammollo per 30 minuti. Trascorso questo tempo, procediamo con il normale lavaggio. I risultati saranno subito ben visibili.

