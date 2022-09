Con i primi freddi, coprirsi bene per non prendere malanni è d’obbligo, ma il rischio è quello di infagottarsi troppo e sembrare appesantite. Per fortuna, però, bastano pochi studiati abbinamenti per evitare di apparire più rotonde senza tuttavia rinunciare a calore e comodità. A tal proposito, c’è da dire che, oltre ad alcuni capi d’abbigliamento, anche gli accessori possono dare una mano nell’ingentilire il fisico.

Un buon esempio può essere certamente quello delle calze parigine, intramontabile simbolo di grazia e femminilità. Inoltre, arrivando appena sopra il ginocchio, aiuta a snellire la figura questo accessorio più caldo che potremo indossare in autunno, così come anche in inverno.

Materiali, modelli e colori

Le calze parigine sono coprenti e abbracciano materiali che vanno dal cotone caldo alla microfibra, passando naturalmente per lana e cashmere. Ma, anche in quest’ultimo caso, com’è noto, non si tratta dei soliti calzettoni, pesanti e per niente eleganti. Pur non avendo inutili fronzoli di varia natura, le parigine vengono proposte in modelli chevron, a costine o con motivi a traforo. In questo modo, risultano appunto più leggere e raffinate senza mancare tuttavia di assolvere alla funzione più importante, ovvero quella di tenere i piedi al caldo.

Per quanto riguarda il colore, sicuramente il nero è quello che va per la maggiore, seguito da altri neutri come grigio, panna, beige e marrone. Seguono a ruota le tonalità più scure e intense quali bordeaux, prugna e blu notte.

Aiuta a snellire la figura questo accessorio più caldo e alla moda dell’autunno

Proprio le nuances più scure sono quelle che aiutano maggiormente a rendere la gamba più snella e affusolata. Il segreto è abbinarle ad un paio di scarpe Mary Jane o stivaletti dello stesso colore, con o senza tacco. Per quanto invece riguarda la costruzione dell’outfit, di solito vengono accostate a gonne mini, svasate o plissettate, ma anche un maxi dress ampio è ottimo.

E per l’inverno?

Inoltre, c’è da dire che le calze parigine possono accompagnarci anche durante tutto il periodo invernale. Sebbene esprimano il massimo della femminilità su gamba nuda, nulla vieta di indossarle sopra i collant, velati o coprenti a seconda delle preferenze. In tal caso, meglio evitare i collant color carne e preferire sempre e comunque il classico nero.

Oppure, limitatamente al look da giorno, si può giocare sul contrasto tra nuances nettamente differenti, come insegnano i grandi stilisti.

