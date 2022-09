Non è facile scegliere dove passare un fine settimana in Toscana. E non potrebbe essere altrimenti, considerata la vasta gamma di fantastiche soluzioni che si trovano nella Regione.

E, in questi casi, la premessa è d’obbligo. Quelle che chiunque potrebbe proporre vanno considerate come poche tra le tante opzioni disponibili.

Anche perché ognuno potrebbe scegliere dove passare due giorni di relax in Toscana in un luogo diverso ed esserne comunque incantato.

Andare in Toscana in autunno, potrebbe essere il momento migliore

Secondo alcuni, inoltre, non ci sarebbe momento migliore dell’autunno per visitare diverse zone del territorio toscano. Non fa molto caldo e non ancora freddo, è periodo di vendemmia in una terra di vini e si fruisce ben volentieri della straordinaria scelta di specialità enogastronomiche della zona.

E dunque non resta che prospettare, a titolo di esempio, tre destinazioni dove andare sabato e domenica in Toscana.

3 idee per un weekend in Toscana in autunno che sia romantico o di relax

Chi si chiede cosa vedere in Toscana in autunno dovrebbe senz’altro considerare l’ipotesi di andare a visitare San Gimignano. Situato in provincia di Siena, è un comune collinare da circa 8.000 abitanti.

Si tratta di un luogo che probabilmente non ha bisogno di grandi presentazioni, ma che diventa una meta ideale per un weekend in Toscana. Il centro abitato medievale si incastra alla perfezione sullo scenario naturale delle colline che lo ospitano. Una straordinaria armonia, condita dalla rilevanza storica dell’architettura medievale che lo contraddistingue.

Non è un caso che quest’ultimo sia stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Visitarlo consente di immergersi totalmente in un’epoca ormai passata. La struttura, ancora oggi, ricalca fedelmente quella dell’epoca comunale. E sono davvero tanti i punti che meritano di essere visti dal vivo.

Dove trascorrere due giorni di relax in Toscana?

Passare un weekend romantico in Toscana in autunno potrebbe anche significare visitare città che meritano di essere scoperte. Un esempio è Arezzo. Quando ci si trova tra Pisa, Siena e Firenze, il rischio è quello di finire per sottovalutare quest’altra splendida località.

Basti pensare, ad esempio, al fatto che è la patria di Giorgio Vasari e Piero della Francesca. Vale la pena documentarsi su quali siano gli itinerari dedicati ai due artisti.

Ci sono, inoltre, come edifici la Basilica di San Francesco o il Duomo dei Santi Pietro e Donato, aree come la Piazza Grande sono luoghi che tutti dovrebbero visitare.

Un weekend in Toscana con bambini, dove andare?

A completare l’elenco delle 3 idee per un weekend in Toscana in autunno si possono aggiungere i tanti agriturismi presenti nella Regione. Ci sono davvero decine, forse centinaia, di soluzioni che consentono di trascorrere un fine settimana immersi nella natura.

Strutture che, a seconda del budget, sono in grado di garantire qualsiasi tipo di confort. E in questo caso la scelta va fatta in base alle proprie esigenze. Se, ad esempio, si hanno dei bambini sarebbe bene privilegiare strutture che possono garantire attrazioni anche per loro.

E non ci sono dubbi che, in tutti i casi, si parli di destinazioni che assicureranno la possibilità di gustare tante delizie per il palato. Un po’ come accade, ad esempio, a chi cerca una località da visitare in Piemonte. In quel caso, tra le opzioni da considerare, c’è la bellissima Grinzane Cavour.

Lettura consigliata

Tra i castelli da visitare vicino Milano, questo incanta