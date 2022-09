Con l’arrivo dell’autunno ci troviamo di fronte ad una decisa inversione di marcia nei colori che popolano il nostro guardaroba.

Accantonati i delicati colori pastello e le tonalità fluo o sgargianti che ci hanno accompagnato nei mesi estivi, ci prepariamo ad abbracciare nuances più scure.

È il grande ritorno sulla scena dei colori neutri: bianco, nero, beige e grigio in tutto il loro universo di sfumature. E anche se la moda propone nuove tonalità decisamente più accese tendiamo ad accordare una preferenza a quelle appena descritte.

Detto questo, i capi di stagione sono carichi di classe e raffinatezza, dal classico cappotto cammello fino ai pantaloni sartoriali da sfoggiare in ufficio. A tal proposito, ecco cosa mettere sopra il pantalone nero oltre alla classica camicia per svecchiare un po’ lo stile senza rinunciare all’eleganza.

Tra classico e moderno

Il pantalone nero prevede un buon numero di modelli su cui giocare, che spaziano da quelli a sigaretta o gessati, fino ai più sportivi jeans.

Proprio per questa loro versatilità nell’adattarsi a tutte le fisicità e situazioni, fanno parte dei capi che non possono mancare nel guardaroba autunnale.

Vediamo però come abbinarli per variare un po’ dai soliti accostamenti e non risultare noiose.

Cosa mettere sopra il pantalone nero oltre alla classica camicia bianca

Il primo suggerimento è quello di puntare su un contrasto tra classico e retrò, indossando ad esempio un bomber o una giacchetta vintage. Completano il look un paio di sandali colorati, una t-shirt bianca e una borsa a mano.

Sempre sulla scia della tradizione, si colloca l’abbinamento con il completo in maglieria coordinato, color panna ma anche fantasia. In questo caso, il segreto è scegliere il modello giusto di pantalone, ovvero dal fondo molto ampio, e abbinare un paio di décolleté.

E se invece volessimo sfoggiare uno stile più sportivo, ma sempre chic, non dovremo fare altro che puntare su calzoni maschili, trench e blazer. Avremo così l’opportunità di abbandonare i tacchi e di stare comode indossando un paio di sneakers o di anfibi.

Altri due look

Ma veniamo ad una proposta che molte potrebbero trovare sorprendente: indossare i pantaloni neri sotto ad uno abito.

La tendenza arriva direttamente dalle passerelle, che consigliano di sceglierli non troppo morbidi, ma anzi che cadano dritti. Si può inoltre optare tanto per il tinta unita quanto per accostamenti più audaci.

Infine, per chi ha nostalgia del classico, il consiglio è quello di preferire giacche in bouclé o camicie in popeline.

L’accessorio che fa la differenza? La cintura a catena dorata.

