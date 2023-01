Quali sono le ricette della salute per ritrovare il benessere a tavola

Mangiare in modo salutare non sempre significa consumare alimenti poco gustosi. Esistono ricette appetitose che ci aiutano a stare bene. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono le ricette della salute per ritrovare il benessere.

Mangiare correttamente non significa penalizzare il gusto. Una buona alimentazione aiuta a vivere in modo sano. Ma quali sono le ricette della salute? Quello che scegliamo di servire in tavola è fondamentale. Esplorando tra le grandi risorse della natura è possibile scoprire gli alimenti più graditi, variarne gli accostamenti, cuocerli in maniera diversa, insaporirli con fantasia.

Ricette della salute a base di pesce

Chi ama cucinare genericamente decide di portare in tavola piatti buoni e mai banali. Ma Mangiare sano e leggero non significa soffrire. Preparando queste due ricette a base di pesce scoprirete il piacere di mangiare in modo sano. Il merluzzo ai funghi sa unire terra e mare con gusto. Gli ingredienti che ci servono sono:

200 g di merluzzo;

50 g di porri;

100 g di champignon ;

; 1 cucchiaio di olio di girasole;

Semi di finocchio ;

; Succo di limone;

Sale.

Realizzare questo piatto è davvero semplice. Innanzitutto bisogna lavare e tagliare a pezzi il merluzzo, tagliare i funghi e i porri a fettine. A questo punto versare i porri, i semi di finocchio e i funghi in una pentola, con l’olio di girasole e poca acqua. Farli appassire a fuoco basso, coprendo con un coperchio. In ultimo aggiungere i pezzi di merluzzo. A fine cottura aromatizzare quindi con una spruzzata di limone.

Quali sono le ricette della salute per ritrovare il benessere e stare leggeri

Continuando con il pesce, tra le ricette della salute troviamo il filetto di carpa agli aromi. Anche in questo caso parliamo di un piatto veloce e fatto di pochi ingredienti, ovvero:

150 g di filetto di carpa;

1 cucchiaio di olio di sesamo;

Aglio;

Prezzemolo;

Salvia;

Succo di limone;

Sale.

Prima di tutto è necessario tagliare il filetto a pezzi, metterlo in una teglia unta con olio di girasole. In seguito unire il prezzemolo, l’aglio e la salvia. Rosolarlo, continuare per qualche minuto la cottura ed infine aggiungere un pizzico di sale e un poco di succo di limone.

Le ricette della salute a base di carne

Se volete stupire tutti, provate questa ricetta buona e salutare a base di carne. Il petto di fagiano alla piastra non deluderà mai nessuno. Per realizzare questa ricetta occorrono questi ingredienti:

100 g di petto di fagiano;

Qualche rametto di rosmarino;

Succo di limone;

Peperoncino;

Sale.

È necessario scottare il petto di fagiano cosparso di rametti di rosmarino sulla piastra. Questo fino ad ottenere un colore leggermente ambrato da ambo i lati. Condire con sale, peperoncino e succo di limone.

Soluzioni vegane

Per accontentare proprio tutti ecco un piatto vegano facile da preparare e ottimo da mangiare. Un’altra ricetta della salute sono gli asparagi all’agro, per prepararli ci servono:

150 g di asparagi;

Succo di 1 limone;

1 cucchiaino di olio di girasole;

Sale.

È semplicissimo, basta lessare gli asparagi in acqua salata in ebollizione fino a quando le punte non saranno tenere. Lasciare raffreddare e aggiungere l’olio e il succo di limone.