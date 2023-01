2 rimedi naturali per capelli secchi alternativi all’olio di oliva che dovresti provare subito

Se i tuoi capelli sono spenti, sfibrati e particolarmente secchi, puoi provare ad utilizzare due semplici rimedi naturali. E diversi dal solito trattamento a base di olio di oliva. Scopri quali sono e come utilizzarli per la bellezza della tua chioma.

Forse, in questo periodo, puoi notare una maggiore difficoltà nell’acconciare i tuoi capelli. Probabilmente sono secchi, fragili e sfibrati. Ciò può essere dovuto a molti motivi. Forse ti sei sottoposta a lunghe sedute dal parrucchiere per stirarli, arricciarli o acconciarli in occasione delle feste appena trascorse.

Oppure, l’alimentazione non proprio sana e regolare di questo periodo ne ha compromesso la lucentezza. O, magari, tinta dopo tinta i tuoi capelli si sono rovinati definitivamente. Come rimediare alla situazione? Puoi provare con due semplici rimedi naturali.

2 rimedi naturali per capelli secchi diversi dal solito

Quando si parla di rimedi alternativi ai prodotti in commercio per restituire vigore ai capelli, puoi pensare all’olio di oliva. Questo ingrediente, così comune a tavola e benefico per l’organismo, può aiutare anche la tua chioma. Questo per le sue proprietà idratanti ed emollienti. Ma non è questo uno dei due rimedi che vogliamo proporti oggi. Ce ne sono, infatti, altri due meno comuni e conosciuti ma altrettanto efficaci.

I semi di lino

Se vuoi dare un nuovo aspetto ai tuoi capelli secchi, puoi provare i semi di lino. Questi sono infatti un ottimo rimedio naturale in tal senso e molto indicati per la corretta idratazione del cuoio capelluto. Puoi acquistarli facilmente in erboristeria a poco prezzo e usarli per preparare del gel per capelli. Dovrai mettere un cucchiaio di semi di lino in un pentolino pieno d’acqua in ammollo per una notte. Il giorno seguente, si sarà creato un gel che potrai stendere sui capelli, lasciare agire mezz’ora e risciacquare. Dopo farai lo shampoo. Potrai replicare le operazioni una volta ogni settimana.

L’olio di ylang ylang

Un altro rimedio che puoi usare per contrastare la secchezza dei capelli è l’olio essenziale di ylang ylang. Si tratta di un estratto floreale, anch’esso come i semi lino facilmente reperibile in erboristeria. L’olio di ylang ylang aiuta i capelli a irrobustirsi e a risplendere, grazie alle sue proprietà rigeneranti e tonificanti. Puoi metterne 1 ml dentro 250 ml di shampoo, agitare il flacone e usarlo per lavare i capelli. Dunque, i 2 rimedi naturali per capelli secchi ora descritti ti aiuteranno ad avere una chioma più bella. Evitandoti di andare a tagliare i capelli dal parrucchiere.