Erbe aromatiche e spezie, quali sono e come si utilizzano in cucina

Erbe aromatiche e spezie sono un’importante risorsa in cucina. Se utilizzate correttamente valorizzano ed insaporiscono i nostri piatti. È importante avere una buona conoscenza di queste per poterle sfruttare al meglio. Nei prossimi paragrafi conosceremo le proprietà di spezie ed erbe aromatiche.

In cucina i più esperti utilizzano tantissimo erbe aromatiche e spezie. Un modo per valorizzare anche i piatti più semplici. Tuttavia non tutti sono esperti e si rischia di farne un cattivo uso. È importante quindi capire quali sono e come si utilizzano in cucina. È dunque necessario riconoscere spezie ed erbe aromatiche.

Le più conosciute ed utilizzate in cucina

Tra le più note erbe aromatiche in cucina ritroviamo l’alloro, il basilico, l’origano, il prezzemolo, il rosmarino, la salvia e il timo. Le foglie di alloro sono molto aromatiche e si usano anche secche. Il profumo penetrante rende l’alloro adatto alle carni. Si impiega nelle marinate, nelle cotture in umido, negli spiedini di carne, con fegato e salsiccia. Le profumatissime foglie del basilico si impiegano preferibilmente fresche. Ideale nelle salse fresche per la pasta, come il pesto o per aromatizzare sughi di pomodoro. Nelle insalate, con alcuni formaggi come ad esempio la mozzarella. Per insaporire zuppe e creme di verdura. L’origano è imparentato con la maggiorana. Le foglie essiccate sono disponibili sbriciolate o macinate. Si usa nei piatti a base di pomodoro, nei sughi e nei condimenti per insalata.

Per quanto riguarda il prezzemolo, quello riccio ha un gusto moderato, mentre quello a foglia piatta ha un gusto pungente. Si utilizza per decorare intero o tritato. La varietà a foglia piatta esalta il sapore dei secondi a base di carne, pollame, pesce o anche vegetariani. Il rosmarino è caratterizzato da foglie aghiformi che liberano un odoro ricco, resinoso, sia da fresche che da essiccate. Ideale per la preparazione di arrosti, pollame, pesce, piselli, carote, ripieni e salse. Le foglie della salvia, macinate o essiccate, hanno un aroma pungente, intenso. Va usata con moderazione, altrimenti può rendere amaro un piatto. Si usa per aromatizzare costolette o arrosti di maiale e vitello. Per spiedini con carne e fegato di maiale e involtini. Fresco o essiccato, il timo ha un aroma simile a quello della salvia. Si usa con carne, pollame, frutti di mare, uova, formaggio, verdure ed insalate.

Erbe aromatiche e spezie, quali sono e come possono migliorare le nostre ricette

Tra le spezie più comuni ricordiamo il coriandolo, la noce moscata e lo zafferano. I semi del coriandolo hanno un gusto che può ricordare vagamente quello del limone. Si aggiunge a zuppe di manzo e stufati. Peperoni e piatti conditi al curry. La noce moscata, disponibile intera o da grattugiare, ma venduta anche in polvere ha un gusto caldo e dolciastro. Si aggiunge alle zuppe di manzo e agli stufati. Si aggiunge anche al purè, al pane, ai dolci e ai dessert a base di frutta. Spezia pregiata di colore giallo rossiccio, lo zafferano ha un gusto forte, ma al tempo stesso delicato. Se ne usa poco per esaltare i piatti a base di pollo, riso, pesce e frutti di mare.