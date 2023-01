Fantastiche idee per una calza della Befana facilissima da fare per rendere felici i bambini

Nel mese di gennaio dopo Capodanno arriva l’Epifania. I bambini attendono quel giorno per ricevere delle sorprese. Invece di spendere dei soldi, fai a casa delle belle calze della Befana. Scopri come.

Da dicembre a gennaio i bambini attendono le feste per giocare e divertirsi. La notte di Natale è per loro la più magica dell’anno. Tanti sono i doni sotto l’albero addobbato. La notte del 6 gennaio, poi, si aspetta la visita, stavolta non di Babbo Natale ma di una vecchietta, la Befana. Come antica tradizione, si appendono la sera prima delle calze. La vecchina le riempirà con dolci oppure carbone di zucchero.

Se vuoi fare una sorpresa a chi vuoi bene, invece di comprare delle calze preconfezionate puoi realizzarle tu. Sarà bello trovare qualcosa di originale e personalizzato. Puoi usare tanti tipi di materiale, anche di riciclo.

Fantastiche idee per una calza della Befana facilissima ed economica

Tra i vecchi maglioni che non usi più prendine uno, magari rosso o con disegni natalizi. Su un cartoncino disegna la sagoma di una grande calza. Sovrapponilo al maglione e ricava due ritagli. Girali al rovescio e cuci i bordi. Rigira e ora decora con bottoncini. Puoi arricchire l’apertura in alto con una striscia di cotone di un colore diverso. Non resta che cucire un nastrino, appendere la calza di lana e riempirla con caramelle o giochini.

Con gli scampoli di pannolenci che avrai usato per altri lavori puoi procedere allo stesso modo. Invece di cucire, stavolta puoi usare della colla a caldo. Con altri ritagli ricava la sagoma di una renna, una stella o una piccola Befana. Se cerchi ispirazioni puoi stampare dei modelli dal web. Ora incollali sulla calza di panno e cuci un laccetto. Potresti anche usare i personaggi dei cartoni. Si trovano sulle copertine di vecchi quaderni o sulle scatole dei regali di Natale. Ritagliali con le forbici e decora la calza per i bambini.

Altre calze fai da te

Scopriamo altre fantastiche idee per una calza della Befana facilissima e veloce. Se hai una busta di carta ricava la forma della calza e sposta i manici. Basterà incollare i bordi o utilizzare una spillatrice. Per abbellirla potresti usare degli adesivi o fiori di stoffa o altro materiale che hai a casa. Con scampoli di cotone poi si possono applicare o cucire dei merletti o altra passamaneria. Sarà la calza ideale per bambine romantiche.

Se intendi invece fare una calza per una ragazza che segue la moda, usa un pannetto nero. Ritaglia la sagoma della calza ma sul tallone ricava una specie di tacco. Dovresti formare quindi uno stivale. Applica poi delle paillettes lungo i bordi oppure spennella della colla su tutto il panno nero. Cospargi poi di glitter. Rifinisci l’imboccatura con un nastro di raso o di velluto e un gancetto. Potresti completare il lavoretto con un bel fiocco laterale.

Come riempire la calza della Befana

Dentro la calza puoi mettere caramelle, cioccolato, la liquirizia o il torrone. Per esempio, una bella idea sarebbero le matite colorate, i gessetti o i pastelli a cera. Aggiungi un pupazzetto e un paio di calzettoni. Alle bambine piaceranno braccialetti e collanine di bigiotteria. Per i ragazzini oltre ai dolciumi potresti mettere delle cuffiette nuove oppure il biglietto di un concerto del loro artista preferito.