Quali sono le migliori crocchette per il gatto? Sveliamo le marche migliori e che costano meno di 10 euro

Sul mercato ci sono moltissimi prodotti per i nostri gatti e possiamo trovare una vasta scelta di marche. Ma come facciamo a scegliere quelle migliori per i nostri amici a 4 zampe? Con questo articolo spiegheremo in che modo scegliere quelle più adatte al nostro gatto e quali marche comprare per risparmiare senza rinunciare alla qualità

A volte gli animali domestici si comportano in modi per noi inspiegabili, ma nonostante tutto li amiamo perché riempiono la nostra vita. Convivere con un animale domestico è un’esperienza magnifica. Con il tempo ci affezioniamo a loro ed essi diventano parte integrante della famiglia. È normale dunque volere per loro sempre il meglio e cercare i prodotti migliori. Oggi vogliamo svelarti le marche migliori nel rapporto qualità/prezzo.

Quali sono le migliori crocchette per il gatto? Ecco cosa comprare per spendere poco e avere un prodotto di qualità

Come tutti i prodotti alimentari, anche le crocchette per il gatto sono fatte di diversi ingredienti. Quello principale è senza dubbio la carne. I gatti sono animali carnivori e quindi carne e pesce sono ciò che più amano mangiare. Ecco perché questa è una delle caratteristiche da guardare per scegliere le crocchette.

In secondo luogo, le crocchette devono contenere basse quantità di cereali e di carboidrati. Infine, evita di comprare prodotti che contengono zucchero, conservanti e coloranti artificiali.

Quali sono le marche di crocchette che ci fanno risparmiare

Tra i prodotti migliori sul mercato, secondo alcune riviste specializzate, ci sono le crocchette di Almo Nature. Queste hanno un contenuto di carne fresca piuttosto alto, ovvero compreso tra i 55 e il 70%. I restanti nutrienti sono proteine animali e vitamine del gruppo A, D ed E. Il prodotto è completo e bilanciato, adatto anche ai gatti dallo stomaco delicato. Il costo di queste crocchette si aggira intorno ai 5 euro per 400 grammi di prodotto.

Un’altra marca di crocchette ottime per i nostri animali domestici sono quelle della Venandi. Il contenuto di carne fresca è di circa il 60% e non hanno glutine, né coloranti chimici. Sono elevati anche i livelli di vitamine A e D, ma anche di rame e ferro. Una confezione di crocchette da 300 grammi costa intorno ai 5 euro.

Infine, un altro prodotto valido è IAMS for Vitality, dall’elevato contenuto di carne, vitamine A, D ed E, rame, potassio e manganese. Questo prodotto è privo di coloranti, aromi artificiali e conservanti. Potrai acquistarlo a circa 9 euro nel formato da un chilo e mezzo.

Ecco, dunque, quali sono le migliori crocchette per il gatto?

Quante crocchette al giorno deve mangiare il gatto?

Dopo averti illustrato le migliori proposte sul mercato, spieghiamo quante crocchette dovrebbe mangiare il gatto al giorno.

Un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per la crescita e la salute del nostro gatto. In media, un gatto che pesa 2 chili dovrebbe mangiare circa 35 grammi di crocchette al giorno. Invece, uno di 5 chili può arrivare a mangiare fino a 70 grammi.