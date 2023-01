Cerchi lavoro in Sicilia con la licenza media? Ecco 306 posti a tempo indeterminato

Buone notizie per chi cerca lavoro in Sicilia: posticipata di un mese la scadenza per iscriversi al concorso RAP Palermo. Ecco tutti i dettagli

Non è facile trovare un lavoro con contratto a tempo indeterminato, soprattutto con la licenza media. Ecco perché l’avviso di selezione pubblica della RAP è particolarmente interessante per chi cerca un impiego di questo tipo a Palermo. I termini della scadenza del bando sono stati prorogati di un mese: c’è dunque tempo fino al 28 febbraio 2023 per iscriversi. Ma di che lavoro si tratta? E come si partecipa al concorso? Scopriamo alcune informazioni utili.

Il concorso RAP Palermo per 306 operai

Innanzitutto, RAP sta per Risorse Ambiente Territorio Palermo S.p.A, ovvero la società di gestione del Servizio Igiene Ambientale della Città di Palermo. Si occupa di raccolta indifferenziata, differenziata, spazzamento e smaltimento. La RAP ha recentemente indetto una selezione pubblica per la copertura di 306 posti da operaio con contratto a tempo indeterminato e rapporto a tempo pieno (38 ore alla settimana, comprese domeniche e festivi). Gli operai si occuperanno di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, su turnazioni sia giornaliere, che notturne, che festive.

I requisiti e le prove di selezione

Non ci sono limiti di età per partecipare al concorso, ma bisogna avere almeno 18 anni. Fra i principali requisiti per presentare domanda, sottolineiamo:

cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea (in questo caso, bisogna avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana);

o di un (in questo caso, bisogna avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana); diploma di istruzione di Scuola Secondaria di primo grado , ossia la licenza media;

, ossia la licenza media; possesso di patente di guida in corso di validità , esente da provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione, con l’obbligo di indicare numero di patente, data di rilascio e data di scadenza;

, esente da provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione, con l’obbligo di indicare numero di patente, data di rilascio e data di scadenza; idoneità fisica alla mansione di operaio (sarà verificata prima dell’eventuale immissione in servizio).

La selezione si svolgerà in tre fasi:

valutazione dei titoli auto-dichiarati dal candidato, al termine della quale verrà redatta una prima graduatoria di merito; verifica dei titoli da parte della Commissione esaminatrice; prova scritta per i primi 3.000 candidati in graduatoria con 50 domande a risposta multipla su cultura generale, nozioni generali sulla gestione dei rifiuti, principi di sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori, elementi del codice della strada.

Se cerchi lavoro in Sicilia, ecco come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso è meglio non ridursi all’ultimo minuto, anche perché per presentare domanda serve lo SPID (per chi ancora non lo avesse, ecco come richiederlo da casa). Bisogna allegare, fra le altre cose:

copia fronte-retro della patente ;

; DID ( Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro ) per chi si trova in stato di disoccupazione;

( ) per chi si trova in stato di disoccupazione; copia dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione di 15 euro mediante bonifico;

dell’avvenuto versamento del mediante bonifico; Modello C2 Scheda Anagrafico Professionale (SAP) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per residenza.

L’elenco completo dei documenti di allegare è contenuto nel bando. Se cerchi lavoro in Sicilia, non ti resta dunque che leggere attentamente l’avviso di selezione pubblica e presentare domanda online. È possibile fare entrambe le cose sulla piattaforma Concorsi Smart della RAP.

Per chi invece fosse interessato a opportunità di lavoro in altre regioni, Ferrovie dello Stato assume in tutta Italia.