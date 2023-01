Il gatto fa la cacca fuori dalla lettiera? Non hai ancora provato 3 trucchi formidabili per risolvere il problema

Accogliere in casa un animale è un gesto stupendo. Se scegli un cucciolo avrai la possibilità di insegnargli tutte le cose che potrà fare e quali no. Il discorso cambia se accogli un animale adulto, ma niente è impossibile. Oggi vogliamo parlarti dei gatti, animali molto particolari ed intelligenti. Se all’improvviso ti accorgi che il tuo gatto fa la cacca fuori dalla lettiera, non allarmarti: potrai risolvere subito il problema.

I gatti spesso si comportano in modo imprevedibile e che a volte non comprendiamo. Tuttavia, mentre ci sono comportamenti che ti aspetti come graffiare il divano, non è piacevole trovare i bisognini del gatto in giro per casa.

Quando succede non fai altro che pensare al motivo per cui si comporta in questo modo. Ci sono delle cause che portano il nostro gatto a comportarsi così ed oggi vogliamo svelartele. Inoltre, ti spieghiamo come rimediare al problema in modo facile e veloce. Se vuoi saperne di più, continua a leggere qui di seguito.

Il gatto fa la cacca fuori dalla lettiera? Non conosci ancora questi facili rimedi

Uno dei motivi più frequenti che porta il gatto a fare i bisogni fuori dalla lettiera è che questa non sia sufficientemente pulita. I gatti hanno standard di pulizia piuttosto elevati e se non pulisci regolarmente la lettiera, i gatti potrebbero decidere di evitarla sporcando altrove.

Questo è il modo che ha il gatto per dimostrarti la sua disapprovazione e mira a farti capire che devi pulirla. Ma cosa succede se anche dopo averla pulita in maniera perfetta, il gatto si ostina a fare la cacca in altri posti? In questo caso, potrai dare la colpa ai detergenti che usi.

I gatti possiedono un olfatto molto sviluppato e sensibile agli odori intensi. Prodotti come la candeggina sono assolutamente da evitare. Piuttosto, prova ad usare un detergente fai da te. Mischia acqua calda, una piccola quantità di sapone di Marsiglia e una tazzina da caffè di acqua ossigenata. Mentre il sapone di Marsiglia eliminerà tutti i cattivi odori, l’acqua ossigenata disinfetterà la lettiera. Infine, risciacquiamo bene e il gioco è fatto.

Usa più lettiere e posizionale in modo intelligente

Il gatto fa la cacca fuori dalla lettiera? Non scoraggiarti e dai al gatto una lettiera confortevole e adatta alle sue dimensioni per invogliarlo ad utilizzarla. Se il gatto usa correttamente la lettiera, non spostarla mai. Il gatto potrebbe non apprezzare il cambiamento e decidere di non usare più la sua lettiera.

Se invece il gatto fa la cacca in posti sbagliati cerca un posto migliore per la lettiera, un luogo che gli dia la giusta privacy.

Inoltre, valuta l’ipotesi di dare al gatto più lettiere, soprattutto se in casa ci sono altri mici. Averne una tutta sua a disposizione lo renderà più felice e propenso a fare i bisogni nel luogo giusto. Infine, se il gatto non usa la lettiera prova a cambiare la sabbietta che usa abitualmente: potrebbe trovarla inadeguata.