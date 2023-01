Cerchi una pianta da tenere in casa o in terrazzo? Ecco 3 scelte facili da curare ed economicissime

Uno dei problemi più grandi nell’arredare la casa è trovare delle piante adatte. Non tutti, infatti, sono portati per il giardinaggio e cercano delle soluzioni economiche e facili da mantenere. Evitiamo le piante finte e proviamo queste tre idee perfette per chi vuole spendere poco e non ha molto tempo

Non tutti hanno il pollice verde. Alcuni di noi sono davvero negati nel giardinaggio e trovano difficile gestire le piante. Nonostante ciò avere qulache fiore nel nostro appartamente lo renderà più accogliente e colorato. Per evitare il problema, alcuni ricadono sulle piante finte. Se non sono fatte bene, però, potrebbero davvero rovinare l’aspetto della nostra casa.

Anche se non siamo portati per il giardinaggio, ci sono alcune piante che richiedono pochissime attenzioni. Non solo sono facilissime da curare anche per i meno esperti, ma costano anche poco. Risparmieremo tempo e denaro con queste piante bellissime, perfette per chi non ama prendersi cura delle piante.

Cerchi una pianta da tenere in casa o in terrazzo, scegli qualcosa di facile

Le prime sono sicuramente le piante grasse. In particolare, le cactacee sono perfette per le persone che si stanno avvicinando al mondo del giardinaggio. Ce ne sono tantissime varietà, dalle foglie anche colorate. Curarle è semplicissimo. Infatti, richiedono solo molto sole. Piantiamole in vasi piccoli e lontani da correnti d’aria o calore.

L’unico aspetto che dobbiamo ricordare è l’umidità. Infatti, questa è il peggior nemico delle cactacee, che devono essere poste in luoghi secchi. Proprio per questo motivo, dobbiamo versare l’acqua solo quando il terreno è completamente asciutto. Possiamo trovare questo tipo di pianta anche a pochi euro al mercato o in alcuni negozi di arredamento.

Questa pianta coloratissima è perfetta da tenere in casa

Se cerchi una pianta da tenere in casa o in terrazzo, la seconda pianta sicuramente è la violetta africana. Questa varietà non è solo molto resistenta, ma anche coloratissima. Non ha bisogno di molte cure e necessità solo di una buona posizione. Evitiamo luoghi vicino a correnti d’aria e spazi con molta luce, anche se non sotto il sole.

Basta mantenere umido il terriccio, evitando di farlo asciugare completamente. Immergiamo semplicemente il vaso in acqua e eliminiamo quella in eccesso. Attenzione alla temperatura che dev’essere come minimo di 15 gradi se non vogliamo che soffra. La possiamo acquistare a circa 6 euro sia al mercato che nei negozi specializzati.

Abbelliamo anche il nostro balcone

Infine, per colorare il balcone e abbellire le ringhiere non c’è niente di meglio del giglio africano o agapanto. Questa pianta erbacea ha dei colori davvero eccezionali. La sua tinta violacea è molto d’effetto se vogliamo esibirla nel nostro terrazzo.

Possiamo coltivarlo in vasi di piccole dimensioni, dove generalmente possono stare anche tre piante. Infatti, questa piante cresce meglio e più velocemente se insieme ad altre piante del suo stesso tipo. Inoltre, ricordiamoci di metterla in terreni con molta sabbia. In inverno non richiede nessuna annaffiatura, mentre in estate è importante tenere il terreno umido. Basta eliminare i fiori secchi o marci per ottenere la potatura perfetta.