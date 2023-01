Se fossi un gatto, che razza saresti in base al tuo segno zodiacale: prova a vedere se ti ritrovi!

I gatti a seconda della razza hanno caratteri e temperamento diversi. Scopriamo quindi il profilo della razza che si avvicina alla personalità del tuo segno zodiacale.

Ogni segno zodiacale, come sappiamo delinea tratti caratteriali molto diversi: ci sono segni più o meno noiosi, arroganti o pettegoli. Così le razze feline: ci sono gatti più attivi, altri più affettuosi. Inoltre questo simpatico gioco delle coppie potrà esser utile a chiunque voglia adottare un gattino. Ovviamente chiunque voglia adottare un piccolo meticcio, potrà contare in egual modo su un amore incondizionato. Dopo aver visto gli abbinamenti con le razze canine, vediamo dunque le razze feline più compatibili per ogni segno zodiacale.

Se fossi un gatto, quale razza sarebbe l’anima gemella felina dei segni di fuoco

Ariete: iperattivo, sempre in cerca di nuove cose da fare. L’Abissino è il gatto migliore da adottare per l’Ariete proprio perché ne rispecchia appieno il carattere impulsivo.

Leone: esuberante, appariscente, generoso e desidera farsi notare. I leoncini trovano il loro corrispondente felino nei Maine Coon. Questi giganteschi gatti possono arrivare anche fino ad 1 metro di lunghezza ma è di grande compagnia.

Sagittario: avventuroso e curioso, adora la natura e i grandi spazi. Stesso profilo caratteriale per il Bengala, gatto dal manto leopardato e dalla silhouette allungata.

Toro, Vergine, Capricorno: quali gatti sono i partner ideali

Toro: paziente e casalingo con una grande attenzione al focolare domestico. La coppia umano-felina più azzeccata sarà quella con il Certosino, dal carattere docile, calmo e decisamente poco avventuroso.

Vergine: meticolosi, precisi amano la cura dei dettagli. Il gatto ideale per la Vergine è il Blu di Russia con un’eleganza innata, perde poco pelo e in questo modo darà pochi problemi di pulizia della casa alla Vergine.

Capricorno: timidi e guardinghi ma una volta che qualcuno entra nel suo cuore gli sarà fedele per sempre. Questi tratti di personalità sono i medesimi del Bombay nero, razza affascinante ed intelligente.

Segni di Acqua e compatibilità con i gatti

Cancro: capace di grandi slanci d’affetto salvo poi avere repentini cambi d’umore. La razza ideale per questo segno è l’Angora Turco, un vero coccolone.

Scorpione: intrigante, necessita di molto affetto ma possono esser possessivi e permalosi. L’anima gemella felina è sicuramente il Persiano, che è decisamente possessivo verso il padrone.

Pesci: affettuosi, talvolta abitudinario, idealista e creativo nel problem solving. Il compagno ideale dei Pesci è il Ragdoll, una palla di pelo simpaticissimo fatto per stare in braccio e fare le fusa.

Quale razza saresti? Gemelli, Bilancia ed Acquario

Gemelli: socievole, piacione ma talvolta un po’ incoerente. Per i Gemelli il compagno felino perfetto è lo Scottish Fold.

Bilancia: ritengono l’amicizia un valore fondamentale, rifuggono la maleducazione e curano molto il proprio aspetto fisico. Il Persiano Chichillà è nelle corde dei Bilancia.

Acquario: geniale ma imprevedibile, non tollera le imposizioni. Il gatto ideale è il Siamese, una delle razze più difficili da addomesticare.

Se fossi un gatto, potresti assomigliare proprio a questi esemplari felini che abbiamo elencato.