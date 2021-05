Non occorre rinunciare al piacere di gustare la pasta per ridurre i sintomi del colon irritabile o i crampi allo stomaco che spesso la diverticolite provoca. Allo stesso modo chi purtroppo tende ad avere elevati livelli di colesterolo LDL può comunque concedersi il consumo di pasta e riso. Ciò però ad alcune condizioni perché non tutti i tipi di pasta contengono la stessa quantità di zuccheri e fibre.

Oltre a sapere qual è la pasta meno calorica e con il più basso indice glicemico che non gonfia la pancia e non fa ingrassare può essere utile sapere anche altro sull’alimento principe della tavola italiana. Molto dipende infatti dal tipo di farina che si utilizza per la preparazione della pasta e conviene privilegiare i grani più antichi e poco lavorati. Altrettanto importante per la realizzazione di un pasto salutare e leggero è il modo in cui si decide di condire la pasta. Per gli esperti sono questi i condimenti per la pasta meno calorici e i primi piatti veloci per chi soffre di colesterolo, colite o diverticoli.

Cosa bisogna evitare con cura

Si tratta per lo più di pietanze che richiedono pochissimi ingredienti e una manciata di minuti per la preparazione. Ciò perché bisogna evitare con cura qualunque sugo con carne o soffritto e ricette che prevedono un mix di uova e formaggi. La mossa vincente è preparare una pietanza unica con la giusta quantità di carboidrati e verdure per avvertire una sensazione di sazietà. Pertanto sono questi i condimenti per la pasta meno calorici e i primi piatti veloci per chi soffre di colesterolo, colite o diverticoli. Via libera pertanto a pasta integrale o ai cereali con pesto di basilico o di lattuga con aglio e olio extravergine di oliva. Tuttavia a chi soffre di colon irritabile si raccomanda di non eccedere nel consumo di fibra che potrebbe creare ulteriori infiammazioni.

Sono questi i condimenti per la pasta meno calorici e i primi piatti veloci per chi soffre di colesterolo, colite o diverticolite

Conviene aggiungere alle foglie di basilico, rucola o lattuga uno spicchio di aglio proprio perché svolge un’azione depurativa su stomaco e intestino. Inoltre l’aglio ha un effetto benefico sulla salute del cuore e abbassa i livelli di colesterolo LDL. Per chi non ama l’aglio ci è la possibilità di condire la pasta con le verdure più ricche di fibre come cavolfiore, broccoli, cicoria, asparagi. Sebbene preme ricordare che in caso di colite bisogna limitare il ricorso a cavoli, cavolfiori e broccoli .

Altrettanto utili perché trattengono l’acqua e rendono più morbide le feci sono le zucchine, le carote o le cipolle perché ricche di inulina. Basterà pertanto cuocere la pasta, scolarla al dente per poi condirla con le verdure che agevolano la peristalsi intestinale. In particolare proprio per evitare lo sviluppo dei diverticoli si raccomanda di consumare regolarmente fibre in modo da ammorbidire la massa fecale.

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)