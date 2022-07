Le alte temperature estive mettono alla prova tanto gli chef stellati, quanto chi cucina per passione. Con il caldo elevato, infatti, cambiano i gusti e le esigenze degli ospiti. L’ideale è ricercare ricette e ingredienti leggeri e saporiti. Qualcosa di idratante, certamente. Ma anche, e possibilmente, di colorato per gli occhi e di soddisfacente per il palato. Meglio ancora se in grado di sfamare gli ospiti e di colpirli con accostamenti fantasiosi e nuovi.

Nulla di più congruo ci potrebbe allora venire in mente rispetto alla rivisitazione di un grande classico presente nelle cucine e negli orti degli italiani. Forse conosciamo le melanzane per tante preparazioni arcinote, come la pasta alla norma. Oggi, invece, proponiamo una preparazione a base di yogurt bianco intero e menta. È una specialità molto diffusa in alcune aree dei Balcani e decisamente intrigante. Vediamo in cosa consiste, e poi prepariamo le melanzane estive e succose come in Grecia ed in Turchia.

Gli ingredienti e la preparazione

In primo luogo, dobbiamo preparare le melanzane. Basterà tagliarle a fette, dopo averle spurgate ed aver eliminato gli estremi, per il lato longitudinale. Affettiamole in sezioni alte circa 1 cm di spessore. Ungiamo i bordi esterni con l’olio e iniziamo a riscaldarle con la fiamma ben accesa e un filo d’olio in padella.

L’obiettivo è farle dorare. Così, manteniamo le melanzane in cottura su ciascun lato per qualche minuto, fino a che non siamo sicuri della loro cottura. Il colore ambrato sarà una buona indicazione, anche se possiamo avere come punto di riferimento circa 10 minuti.

Contemporaneamente prepariamo l’emulsione: in una ciotola uniamo lo yogurt ed il latte e mischiamo. Aggiungiamo le foglioline di menta spezzettate, assieme al prezzemolo ed uno spicchio d’aglio. In alternativa, se questo ingrediente ci disturba, possiamo impiegare l’erba cipollina.

Prepariamo melanzane estive e succose come in Grecia, senza forno

Saliamo, aggiungiamo del pepe, e versiamo il composto sopra le fette di melanzana grigliata. Dopo aver composto i piatti, possiamo inserirli all’interno del frigo per qualche decina di minuti. Il fresco dello yogurt e della menta renderanno le melanzane leggere e incredibilmente gustose.

In pochi minuti avremo risolto con eleganza un contorno o un antipasto. Gli ospiti inoltre ricorderanno a lungo questa preparazione. È poi possibile abbinarle ad una focaccia leggera.

Teniamo sempre a mente i possibili problemi che potrebbero derivare dall’errata preparazione delle melanzane. Esistono degli errori da non fare assolutamente perché rischiano di causare reazioni tossiche per chi si trova a mangiarle.

