Quali sarebbero le calze più calde e i materiali migliori per l’inverno

Sono moltissimi gli italiani che temono l’arrivo dell’inverno e della brutta stagione a causa del malessere causato dal freddo intenso. Se siamo molto freddolosi, è assolutamente fondamentale scegliere i capi e i materiali giusti con cui tenerci al caldo, soprattutto per quanto riguarda l’intimo e le calze. Ma quali sarebbero i materiali migliori? Non parliamo solo della classica lana o del cotone, ma anche di altri materiali che possono rivoluzionare completamente la nostra esperienza invernale.

Il problema maggiore di calzini e intimo è l’umidità

Quando abbiamo i piedi freddi, o anche il resto del corpo, solitamente questo avviene perché dopo aver sudato la nostra pelle si raffredda a causa dell’evaporazione del sudore. È quindi fondamentale scegliere fibre che tengono caldo senza farci sudare e senza inumidirsi. Fibre dalle proprietà idrorepellenti e igroscopiche (cioè in grado di assorbire l’umidità senza risultare bagnate al tatto) sono l’ideale per l’intimo invernale.

Quali sarebbero le calze più calde e quali i materiali migliori per intimo e strati interni

Tra le fibre migliori figurerebbe in primo piano la lana, ma anche altri tessuti come il modal o, in misura minore, il cotone. La lana, lo sappiamo bene, è spesso la prescelta per strati esterni o calzini. La maggior parte delle varietà sono però meno adatte all’intimo, in quando potrebbero irritare la pelle. Scegliamo varietà morbide e poco irritanti, come il cashmere, se vogliamo optare per la lana anche nell’intimo.

Il modal è invece una fibra di origine vegetale (derivata dagli alberi di faggio) molto pregiata, che ha la caratteristica di mantenere sempre la sua morbidezza e la sua forma, anche dopo ripetuti lavaggi. Assorbe l’umidità meglio del cotone e ha caratteristiche antiodore.

Chi è particolarmente freddoloso può rivolgersi a intimo termico sportivo

Abbiamo visto quali sarebbero le calze più calde e quali materiali scegliere per l’intimo quotidiano. Ma cosa fare se lana, modal o caldo cotone non sono abbastanza? Rimane la possibilità di rivolgersi all’intimo termico sportivo. L’intimo termico è stato pensato a posta per mantenere il nostro corpo al caldo anche quando sudiamo. È perfetto sia per chi pratica sport, ma anche per chi deve passare molte ore all’aperto, magari per lavoro, oppure uscire durante le gelide ore serali e notturne durante l’inverno.

Teniamo però presente che l’intimo termico sportivo ha bisogno di essere lavato molto più frequentemente rispetto a quello in lana o altre fibre completamente naturali, perché tende ad assorbire l’odore di sudore.

