Come tutti sappiamo, ogni materiale tessile va trattato in maniera riversa durante il lavaggio. Ma se siamo familiari con i trattamenti da applicare a seta, sintetico e cotone, spesso non sappiamo come comportarci alle prese con capi di lana.

Il rischio maggiore nel lavare i capi di lana è quello che si infeltriscano. L’infeltrimento, oltre a rendere i capi meno morbidi ed elastici, ne riduce anche le dimensioni, a volte di diverse taglie. Un vero disastro.

Ma niente paura, esiste un ingrediente che tutti abbiamo in cucina che può tornarci utile anche durante il bucato, per evitare che i maglioni di lana si infeltriscano.

Aggiungiamo questo ingrediente semplicissimo quando laviamo la lana per non farla infeltrire.

Qual è il nostro alleato?

Di che ingrediente stiamo parlando? Dell’umile limone. Proprio così: il limone non è soltanto un alleato prezioso in cucina, ma può tornarci utile anche nelle faccende di casa.

Ma qual è l’effetto del limone sulla lana? Il succo di limone ci aiuterà a mantenere distese le fibre del capo in lana, ed evitare che si restringano o si infeltriscano.

Ma vediamo nella pratica come utilizzare il succo di limone quando laviamo un capo in lana.

Aggiungiamo il succo di mezzo limone all’acqua

La prima regola quando si lava la lana è quella di non utilizzare le alte temperature, che rovinano le fibre. Prima del lavaggio vero e proprio, dunque, mettiamo il capo a bagno in una bacinella con acqua fredda e il succo di mezzo limone. Lasciamo il nostro indumento a bagno per un paio d’ore. Poi procediamo al lavaggio in acqua fredda o tiepida con detergenti specifici. Se scegliamo di usare la lavatrice, il procedimento è lo stesso. Lasciamo il capo a bagno in acqua e limone prima di metterlo in lavatrice, con un programma delicato e a basse temperature.

Se nonostante i nostri sforzi, la lana dovesse infeltrirsi, ecco come salvare un maglione infeltrito e farlo tornare della misura giusta.