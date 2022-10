Come cucinare i carciofi surgelati in modo veloce e non al forno o in padella

Cucinare i carciofi surgelati è in genere l’esigenza di chi ha poco tempo o di chi non è un cuoco esperto.

Non usare quelli freschi, ad esempio, consente di non chiedersi come pulirli o impegnare molto tempo per cuocerli. L’idea è, dunque, di sfruttare una ricetta semplice e veloce.

Come cucinare i carciofi surgelati al forno o in padella con una ricetta semplice

Le soluzioni sono diverse, pur mettendo da parte l’idea di cucinare i carciofi al forno o in padella. Due strade che, in genere, sono le più battute quando li si acquista dal banco dei prodotti surgelati al supermercato.

Tra le idee alternative, un’idea per cucinare i carciofi surgelati è quella di lessarli. La procedura è molto semplice. Basta, infatti, bollire dell’acqua in una pentola. Successivamente si potranno aggiungere dell’aglio, sale spezie, erbe aromatiche e spezie in generale. Questo darà sapore al liquido che bolle.

Cucinare i carciofi per la dieta, la lessatura

Quando l’acqua sarà sufficientemente calda, per cucinare i carciofi surgelati in pentola sarà sufficiente riversarli all’interno. Qui basterà cuocerli 5-6 minuti e saranno pronti per diversi usi. Alcuni sono particolarmente leggeri.

Qualora, ad esempio, si voglia una ricetta light si possono semplicemente abbinare a della carne magra.

Come fare una crema

Un’altra idea per una ricetta con carciofi surgelati potrebbe essere creare una crema.

I carciofi già lessati, in quel caso, vanno messi all’interno di un frullatore. Si può aggiungere un po’ d’acqua, unitamente altri elementi che potrebbero dare gusto. Ad esempio della ricotta salata dura che darà un po’ di sprint a livello di gusto e consentirà, ad esempio, di evitare ulteriori aggiunte di sale. Occorrerà frullare finché non si avrà un composto sufficientemente cremoso.

Alcuni consigliano, qualora il composto fosse troppo liquido, di rimetterlo in pentola e cuocere a fiamma lenta per pochi minuti. Questo aiuterebbe a rendere il risultato più cremoso.

Questo passaggio, tra l’altro, potrebbe essere necessario qualora si abbia necessità di riscaldare il tutto in un secondo momento..Sarà a discrezione di chi ci cimenterà nella preparazione di questa ricetta per preparare i carciofi.

La crema ottenuta potrà essere utilizzata in vari modi. La si potrà utilizzare come condimento per dei crostini, come contorno e in tutti i modi che si preferisce. Può essere, inoltre, utile approfondire quella che è la differenza tra alimenti congelati e surgelati.

Quante calorie hanno i carciofi e a cosa fanno bene

Resta, dunque, utile sapere come cucinare i carciofi surgelati in modo veloce.

Sono un ortaggio che potrebbe far parte della rotazione di alimenti di una dieta ipocalorica. Tuttavia, è noto come per perdere peso ciò che fa la differenza è lo stile di vita (soprattutto alimentare) che si segue e non certo i singoli alimenti.

Lo stesso vale per i carciofi, per i quali bisogna sempre tenere conto del modo in cui li si cucina, li si condisce e li si accompagna.

Secondo diverse stime, però, i carciofi surgelati avrebbero circa 40 calorie per 100 grammi. Questo significa che se si utilizzano ricette light come, ad esempio, quella che consumarli lessati, potrebbero essere compatibili con le esigenze di chi vuole dimagrire o restare in forma.

I carciofi, tra l’altro, avrebbero la capacità di favorire le funzionalità dell’intestino, la riduzione dei valori del colesterolo oltre a fare bene al cuore a ossa, cervello e cuore.

Il consiglio è, ovviamente, sempre quello di rivolgersi ad un nutrizionista se si hanno dei dubbi o se si voglio raggiungere degli obiettivi precisi attraverso l’alimentazione. Sia per evitare rischi e valutare le possibili controindicazioni nel consumo di un alimento.

