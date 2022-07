È un argomento di cui non si parla mai: quanto spesso mettiamo a lavare i vestiti? Generalmente non è il tipo di domande che ci si pone in presenza altrui o davanti a un caffè. Eppure le abitudini degli italiani differiscono enormemente riguardo alla frequenza di lavaggio dei capi. C’è chi li lava dopo ogni uso, e chi è convinto che alcuni capi non vadano mai lavati, come ad esempio i jeans o le scarpe. Ma che cosa dicono le norme di igiene, e come facciamo a determinare quando un capo deve essere lavato? Vediamo alcuni principi guida.

I reggiseni con ferretto e bralette

Prendiamo il reggiseno ad esempio. La maggior parte delle italiane non lo lava dopo ogni uso, ma dopo magari 4 o 5 giorni. D’estate più frequentemente e d’inverno meno spesso. Ma in realtà i reggiseni non sono tutti uguali. Quelli con ferretto, ad esempio, si lavano più spesso di quelli senza ferretto. I reggiseni molto aderenti tendono logicamente a sporcarsi di più, perché stanno a più stretto contatto con la pelle. È il caso di quelli col ferretto o dei reggiseni sportivi. Il reggiseno bisognerebbe sempre lavarlo all’interno di un sacchetto protettivo, o di apposite “palline” che mantengono la forma delle coppe e non rovinano ganci e bretelle.

Calze e intimo vanno cambiati tutti i giorni ma ecco dopo quanti utilizzi lavare il reggiseno, i pantaloncini, le canottiere e le magliette

I pantaloni sono tutta un’altra storia. Pensiamo alle nostre abitudini quotidiane. Se prendiamo i trasporti pubblici e ci sediamo spesso su sedili di treni, tram e bus, allora i pantaloni dovrebbero essere lavati ogni 2-3 utilizzi. Se invece ci sediamo solo nella nostra macchina privata o in ufficio, possono durare anche 5-6 utilizzi. In particolare i jeans non hanno bisogno di lavaggi frequenti, oltre a un altro modello di pantaloni, quelli a culotte, che sta spopolando in questo periodo, meno aderente e più fresco.

Magliette e canottiere

Calze e intimo vanno cambiarli tutti i giorni, ma molti non sanno quanto spesso lavare magliette e canottiere. Sembra paradossale, ma le magliette bisogna lavarle più spesso delle canottiere. Il motivo è presto detto: la maglietta, avendo la manica, è a contatto più stretto con la zona più puzzolente del nostro corpo, cioè le ascelle. La canottiera invece non si inzuppa altrettanto di sudore, e può quindi durare più a lungo.

