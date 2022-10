Come cucinare il cavolo nero ed eliminare la puzza quando lo cuociamo

Il cavolo è probabilmente uno degli ortaggi più rappresentativi della stagione fredda insieme a zucca e funghi. Esistono moltissime specie di cavolo, tutte appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, che si distinguono tra loro per forma e colore. Infatti, oltre al canonico cavolo verde, esiste ad esempio il cavolo rosso, fonte di vitamine e minerali, da mangiare crudo o cotto.

Tra i più gustosi, però, è impossibile non citare il cavolo nero, dal colore scuro e dalla forma allungata. Nella pubblicazione seguente vedremo come cucinare il cavolo nero e risolvere l’inconveniente dei cattivi odori.

La ricetta

Il cavolo nero può essere cotto in due modi principalmente. Il primo è quello di lessarlo in acqua mentre il secondo è quello di cuocerlo direttamente nella padella per lasciarlo più croccante.

Per la nostra ricetta quello che dovremo fare sarà eliminare la costa centrale tagliando via le foglie laterali. Dopo averle lavate e sminuzzate, mettiamole a lessare in acqua salata per circa 3 o 4 minuti in modo tale che si ammorbidiscano. Nel frattempo, in una padella metteremo un giro di olio di oliva e della salsiccia sbriciolata, che faremo tostare finché non sarà dorata. Quando il cavolo sarà cotto, trasferiamolo in un contenitore dai bordi alti e frulliamolo insieme a olio, sale, un pizzico di peperoncino e un quarto di spicchio di aglio.

Come cucinare il cavolo nero in modo semplice e veloce

A questo punto non resta che mettere a lessare la pasta nella stessa acqua in cui sono stati cotti i cavoli neri. Quando la pasta sarà cotta, scoliamola e condiamola con la crema di cavolo nero, la salsiccia cotta e mantechiamo con del parmigiano. Se non vogliamo aggiungere direttamente il parmigiano possiamo dare un tocco gourmet aggiungendo contrasto di colore semplicemente aggiungendo una fonduta di parmigiano. Per realizzarla dobbiamo far sciogliere a fiamma bassa del parmigiano nella panna fresca fin quando non otterremo la giusta consistenza.

Ulteriore alternativa è aggiungere della mollica di pane croccante cotta in padella con olio di oliva. Insomma, qualunque sia la variante abbiamo la possibilità di creare tanti piatti golosi in poco tempo. Ma cosa fare con gli odori? Semplice, mentre i cavoli stanno cuocendo non dovremo fare altro che mettere al loro fianco un pentolino con acqua, foglie di alloro, aceto e pepe in grani. Queste essenze, se fatte bollire, sprigioneranno un gradevole aroma che riuscirà a coprire il cattivo odore del cavolo.

