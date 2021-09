Prendersi cura dell’orto di casa è una delle attività più belle e soddisfacenti. Soprattutto se questo significa distoglierci dalla quotidianità, ormai molto frenetica, e catapultarci nella tranquillità della Natura.

Inoltre, poter coltivare con le proprie mani alimenti genuini e a “km zero” è davvero una ricchezza molto preziosa al giorno d’oggi.

Non solo gli esperti ma anche chi è alle prime armi può creare il suo orticello biologico. Guidati dalla passione e dalla curiosità, con un po’ di olio di gomito e un pizzico di pazienza, i primi risultati soddisfacenti arriveranno già dopo qualche settimana.

Per velocizzare i tempi, esistono anche moltissimi escamotage e piccoli trucchetti di giardinaggio da conoscere assolutamente.

Ad esempio, ecco come coltivare velocemente limoni grandi e profumatissimi con 3 semplici trucchetti naturali che pochi conoscono.

Oppure, come preparare il terreno dell’orto per la semina con queste semplici tecniche e senza prodotti chimici.

Dunque, sono tantissimi i consigli pratici e “green” che possiamo sfruttare per avere un orto pieno di ricchezza della Terra.

Benefici

Questa sera, cercheremo di capire quali piante mettere vicino nell’orto per avere raccolti sempre abbondanti e prevenire i parassiti.

Associare e combinare insieme alcune specie di piante, piuttosto che altre, è importante per apportare una serie di benefici all’orto stesso.

Per raggiungere risultati migliori, infatti, possiamo associare alcuni alimenti che possono creare una barriera contro i parassiti. Oppure evitare l’impoverimento del terreno. Inoltre, in questo modo si potrà sfruttare al massimo la superficie da coltivare.

Quali piante mettere vicino nell’orto per avere raccolti sempre abbondanti e prevenire i parassiti

Questa sera ci dedicheremo alla prevenzione contro i parassiti. In che modo? Grazie all’abbinamento di alcune tipologie di verdure e piante aromatiche. Il profumo intenso delle erbe aromatiche trarrà in inganno gli insetti e i parassiti che non sapranno più distinguere le piante da attaccare.

Ecco, dunque, alcuni semplicissimi abbinamenti adatti per scongiurare il pericolo dei parassiti.

Un buon metodo per evitare afidi, mosche e malattie causate dai funghi è quello di mettere vicino i pomodori, il basilico e i peperoni.

Per proteggere le piante dai batteri, anche il connubio aglio e pomodori va benissimo.

Per molti appassionati del settore coltivare il rosmarino, il timo o la salvia accanto alle carote o ai cavoli, salva le piante dall’attacco dei parassiti.

Ed ancora, coltivare la mente vicino ai cavoli, li salva dalle formiche e dai roditori.

Infine, coltivare l’origano vicino alle verdure ne migliorerebbe il sapore.

