Impossibile resistere al desiderio di sgranocchiarne almeno una! Dal gusto eccezionale e la consistenza sfiziosa, la noce rappresenta un vero asso nella manica in cucina.

Difatti, dal mese di settembre a quello di novembre, in moltissime zone d’Italia sarà possibile raccogliere questo frutto meraviglioso tipicamente autunnale.

Decisamente più calorica rispetto ad altri alimenti, la noce possiede, però, moltissime proprietà nutrizionali.

Non tutti sanno che 100 g di noci apportano circa 582 calorie e tra le molteplici sostanze nutritive contengono anche le vitamine A ed E, potassio, sodio, calcio e ferro.

Inoltre, le noci aiuterebbero a ridurre il colesterolo cattivo e contribuirebbero a mantenere stabile la salute cardiovascolare. Senza contare che migliorerebbero la memoria, le capacità cognitive e la qualità del sonno.

Insomma, le noci non sono sono buone ma anche utilissime al nostro organismo.

Dunque, conoscere i metodi migliori per conservarle, fresche o secche, è una buona opportunità per poterle utilizzare tutto l’anno.

Questa sera, dunque, scopriremo come avere noci buone e fresche come appena raccolte anche dopo 12 mesi con questi 3 trucchetti semplicissimi.

Presenteremo 3 mosse pratiche e veloci, tramandate dalle nonne. Come spesso accade, infatti, sono proprio le nonne con la loro esperienza a salvarci in molte situazioni, soprattutto in cucina.

Noci buone e fresche come appena raccolte anche dopo 12 mesi con questi 3 trucchetti semplicissimi

Sono in molti a conservare le noci in sacchetti di carta o in buste di plastica. Nulla di più sbagliato. Secondo le nonne, infatti, per mantenere intatto il sapore delle noci fresche di dovrebbero riporre in un contenitore in vetro o in plastica con la chiusura ermetica.

Questo contenitore, poi, andrà conservato in un luogo asciutto e possibilmente buio. In questo modo le noci si manterranno fresche fino a 4 mesi.

Altro errore da non commettere mai è conservare le noci a temperatura ambiente, poiché tenderanno a perdere subito l’umidità e a favorire la prolificazione di muffe.

Conservare in frigo le noci nel loro guscio, potrebbe essere una mossa vincente per farle durare fresche anche due o tre mesi. Sgusciate, invece, riusciranno a resistere ancora meglio.

Infine, per conservare le noci fresche il più a lungo possibili, una tecnica molto gettonata è quella che prevede il congelamento. Basterà inserirle nei contenitori adatti per il freezer e tirarle fuori all’occorrenza. In questo modo le noci resteranno fresche per 12, in alcuni casi anche 24 mesi.