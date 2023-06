Quali esercizi fa Belén Rodriguez per mantenersi in forma? Questi 3 non mancano mai e possiamo imitarla a casa

Bisogna prendere esempio dalle star quando si tratta di forma fisica. Certo, la bellezza è un dono della natura, ma avere un fisico sempre al top è frutto di tanto allenamento e costanza. Soprattutto, di fare gli esercizi giusti, per raggiungere i traguardi fissati. Ecco allora quelli che fa Belén. Potremmo imitarla anche noi.

Tante persone guardano ai Vip con una certa invidia. Del resto, non avrebbero così tanti follower se non fossero osservati in tutto quello che fanno. Grazie ai social, si sa molto delle loro abitudini. Sono loro a dirci quello che mangiano, come vestono e cosa fanno per restare in forma. Ad esempio, la popolare Belén Rodriguez mostra, spesso, sui social i suoi allenamenti. Così, guardando, potremmo cercare di imitarla, copiando gli stessi esercizi. Ovvio che ci voglia costanza e non sempre si ha il tempo per allenarsi. Però, nei ritagli di tempo nessuno ci impedisce di fare come lei.

Dai social di Belén abbiamo visto alcuni esercizi che ama fare. E sono questi

O come la Lopez, che rassoda il suo lato B con specifici esercizi. Allora, quali esercizi fa Belén Rodriguez per mantenersi in forma? Ovviamente, nulla si improvvisa. Ci sono anni di allenamenti mirati che l’hanno portata ad essere Belén. E anche la giusta alimentazione contribuisce, non solo per lei, ma per tutti, ad avere un fisico adatto. Un po’ come i segreti della Hunziker per avere il suo fisico perfetto.

Tra gli esercizi che le abbiamo visto fare ci sono i burpees. Sono perfetti per il potenziamento muscolare, visto che vanno a sollecitare molte parti del nostro corpo. Braccia, spalle, glutei, cosce, polpacci e anche schiena. Da fare lentamente, all’inizio, perché il rischio di farsi male è elevato. Su YouTube ci sono diversi filmati che mostrano l’esatto meccanismo. Dalla posizione eretta, si squatta verso il basso. Si stendono i piedi indietro e si fa un push up completo.

Quali esercizi fa Belén Rodriguez per mantenersi in forma? Ecco gli altri due

Altro allenamento che non manca nella scheda di Belén sono i box jump. Perfetti per sviluppare la forza esplosiva nelle gambe, addominali e glutei. Come si fanno? Da posizione eretta, si fa uno squat non completo. Rilasciamo per saltare sopra un box, o uno scalino, sempre finendo con le gambe leggermente piegate, come nella partenza. Ora alziamoci, in piena estensione del corpo.

Infine, il terzo esercizio che fa Belén, tra i tanti, sono gli squat. Perfetti per la muscolatura delle gambe. Anche in questo caso, su internet trovate tanti video che spiegano come farli. Perfetti, dunque, per farli anche a casa. Gambe in linea con la larghezza delle spalle. Mani in avanti, parallele al suolo. Si scende, piegando le ginocchia, come per sedersi, fino ad avere le cosce quasi parallele al pavimento. La schiena deve stare il più dritta possibile. Rialzarsi lentamente.