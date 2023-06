Fare tanti soldi con i Pokemon: i sistemi vincenti del 2023, guadagnare comodamente seduti da casa

Durante il lockdown gli investimenti sulle card dei Pokemon sono esplosi raggiungendo una incredibile notorietà. C’è stato poi un fisiologico assestamento e con gli influencer che continuano a spendere tanti soldi per accaparrarsi i pezzi pregiati, la voglia di guadagno è tornata alta. In cosa consiste?

Come per tutti gli altri mercati, anche per quello dei Pokemon è necessario avere delle nozioni di base se vogliamo investire i nostri risparmi. Dobbiamo informarci e capire come funziona il brand che in questo casa è molto particolare. Per esempio, dobbiamo sapere che il momento migliore per guadagnare con le carte dei Pokemon è Natale, quando la corsa ai regali fa aumentare il giro d’affari. Mentre l’estate è un periodo di calma relativa. Quindi compriamo le carte d’estate e rivendiamole a Natale, il guadagno sarà assicurato.

Come succede con le azioni, anche con i Pokemon informazioni e aggiornamenti sono fondamentali per spendere bene i nostri soldi e per avere alti ricavi. YouTube e Telegram hanno video e tutorial che ci spiegano il mondo dei Pokemon nel 2023 e i segreti utili per i nostri investimenti. Se vogliamo trovare pezzi rari facciamo una mappatura delle edicole. Molti edicolanti espongono vecchie card mettendo prezzi uguali alle nuove. Non sanno che tra quegli esemplari potrebbero essercene alcuni che valgono oro. Ne dobbiamo approfittare.

Mercato in crescita costante

Fare tanti soldi con i Pokemon è possibile ma dobbiamo evitare errori. Se decidiamo di comprare delle card online scegliamo siti specializzati oppure eBay ma stiamo attenti ad Amazon. Raramente ha prezzi competitivi e le commissioni sono sempre molto alte.

Se ti stai chiedendo perché dovresti investire nelle card Pokemon, la risposta è semplice. Il valore delle card è elevato perché la domanda è molto più alta dell’offerta. La domanda delle card inoltre è in costante aumento dopo il primo crollo fisiologico che è seguito al boom in periodo di pandemia. Ora il mondo Pokemon si è assestato ed è possibile lavorarci. Logan Paul ha comprato una carta Charizard pagandola 150.000 dollari e da quel momento il mercato ha preso il volo. Esiste quindi un mercato globale che ci garantisce la continuità degli investimenti e i profitti sul breve e sul lungo periodo. Il valore delle carte Pokemon infatti cresce ed è destinato a crescere nel tempo, le carte a edizione limitata riescono ad attirare i collezionisti che sono sempre molto attivi.

Fare tanti soldi con i Pokemon, è importante l’autenticazione delle carte

Quando investiamo in genere siamo preoccupati per la sicurezza del nostro denaro. In materia di carte Pokemon i nostri soldi sono al sicuro grazie al processo di gradazione a cui possiamo sottoporre le nostre carte. Significa farle valutare, stabilire l’originalità e lo stato di conservazione. La carta viene inserita in un box di plastica sigillato e gli viene assegnata una valutazione da 1 a 10 indicata in un’etichetta. Il voto tiene conto della qualità della stampa oltre che dello stato di conservazione. Esistono enti preposti a queste operazioni. I 3 più importanti sono PSA, BGS e GRAAD.

Per capire l’importanza della gradazione basti sapere che su eBay esistono collezioni di carte gradate da PSA con un voto di 10 che sono state vendute a 60.000 euro. Senza che si trattasse di carte rare. PSA riceve tutte le carte se sono stampate in lingua inglese e in giapponese. Se sono in italiano riceve solo quelle di prima edizione. I costi possono variare da 50 dollari fino a 300 dollari per carte che valgono da 999 dollari a 4.999 dollari e i tempi di attesa vanno da 90 giorni per quelle meno preziose a 7 per quelle che valgono di più.