Ma come fa Michelle Hunziker ad avere quella splendida forma anche a 46 anni? Non invidiarla perché anche tu puoi fare come lei

Ci sono dei personaggi dello spettacolo che siamo portati ad invidiare. Hanno un fisico bellissimo, incuranti dell’età che passa. E non è solo una questione di lifting, come avviene per molte, ma anche da quello che mangiano e soprattutto, dalle attività praticate. Sicuramente, non si può non invidiare Michelle Hunziker che a 46 anni ha un fisico incredibile. Ecco come fa.

Inutile girarci intorno quando ci capitano, tra le mani, alcune riviste di gossip e non solo. Il vedere certi fisici, maschili e femminili, o ti manda in bestia, o in depressione. Questo perché, nonostante gli sforzi che fai, piccoli o grandi, il girovita è sempre lì pronto a condannarti.

Figuriamoci ora che abbiamo scavallato marzo e siamo già ad aprile inoltrato. Ovvero con più di una vista mare e relativa prova costume. Certo, ti verrebbe da pensare che le donne e gli uomini dello spettacolo fanno quello di mestiere e per loro è facile mantenersi in forma. Mica vero, perché ognuno di noi, magari non con identici risultati, ma abbastanza simili, potrebbe provarci.

La ricetta di Michelle Hunziker è molto semplice ed è anche alla nostra portata. Basta crederci

Prendiamo, ad esempio, Michelle Hunziker. Che è tante cose in una. Modella, showgirl, conduttrice televisiva e, soprattutto, proprietaria di un fisico incredibile. E i maschi se la ricordano bene fin dai tempi della pubblicità degli slip del marchio Roberta.

Eppure, per mantenere questo fisico anche a 46 anni, nonostante le diverse gravidanze alle spalle, Michelle ha un segreto molto semplice. Ma come fa Michelle Hunziker ad avere quella splendida forma? A partire dalla tavola. La Hunziker, infatti, la chiama una sorta di “dieta decrescente”. Che, come si intuisce dai termini è abbastanza comprensibile.

Ecco in cosa consiste la dieta decrescente

In pratica, la sua giornata parte con una colazione abbondante, per finire con una cena molto leggera. Niente cibo spazzatura, zuccheri solo ricavati dalla frutta che mangia. Come ha confessato, ogni giorno mangia, 140 grammi di carboidrati, 125 grammi di proteine e 50 di grassi.

Nel suo menu, c’è tanta carne bianca. Tra queste sicuramente il pollo e chissà se anche lei fa differenza tra quello giallo o bianco. Mangia anche pesce. E vale la pena ricordare che ce n’è uno ricco di proteine, che costa tre volte meno del salmone, e nessuno compra mai. Formaggio? Solo magri.

Ma come fa Michelle Hunziker ad avere quella splendida forma? Non solo grazie alla tavola. Ecco l’altro segreto

Verdure? Certo, ma al forno o al vapore. E fa sapere che mangia, ad esempio, vellutate con la quinoa. E lo fa 6 giorni su 7, senza concedersi scappatoie. La tavola, da sola, non basterebbe. Da giovani, nella sua nativa Svizzera, nelle scuole, impongono due ore di educazione fisica giornaliera. E lo sport, per lei, ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Ha fatto un po’ di tutto, anche hockey sul ghiaccio.

Ha fatto molto Pilates, yoga, stretching, allenamento cardio. Non si allena mai la sera, per evitare che l’adrenalina le impedisca di dormire in maniera corretta. Insomma, come si vede nulla di nuovo sotto il sole. Alimentazione corretta ed equilibrata. Tanta attività fisica. Anche a 46 anni, come fa Michelle Hunziker.