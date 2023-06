L’obbligazione che batte il BTP e offre un rendimento dell’11% in 2 anni

Chi è alla ricerca di una obbligazione che possa rendere più di un BTP, allora può prendere in considerazione un bond corporate di un colosso petrolifero estero. Questo bond scadrà nel 2025, quindi ha una durata residua di due anni, e può essere utilizzato per una diversificazione dell’investimento in obbligazioni.

L’obbligazione Pemex è uno strumento finanziario emesso da Petroleos Mexicanos, la compagnia petrolifera nazionale del Messico. Si tratta di un titolo di debito in euro con scadenza il 24 febbraio 2025 e cedola annuale del 5,5%. Il codice ISIN è XS0213101073. È quotata sulla Borsa di Milano, quindi può essere acquistata come un qualsiasi BTP. Ma perché questo titolo potrebbe essere un valido strumento di diversificazione per chi ha dei soldi sul conto da investire? Scopriamo le caratteristiche principali.

L’obbligazione che batte il BTP in rendimento

Petroleos Mexicanos, nota anche come Pemex, è la compagnia petrolifera nazionale del Messico. Fondata nel 1938, è una delle più grandi aziende al Mondo nel settore energetico, con attività legate al petrolio e gas naturale. Pemex è controllata dallo Stato messicano, che ne garantisce il debito.

L’obbligazione Pemex è in valuta euro, quindi non ha il rischio cambio come per tutte le obbligazioni in moneta diversa dalla nostra divisa. Si può acquistare sulla Borsa italiana, ma servono almeno 10.000 euro nominali. Al momento della stesura dell’articolo, il bond aveva un prezzo di 99,7 centesimi. Comprando il titolo a questo valore e detenendolo fino alla scadenza si otterrebbe un rendimento annuo lordo del 5,65%, quindi attorno all’11% come rendimento totale.

Vantaggi e svantaggi dell’investimento

L’obbligazione Pemex offre alcuni vantaggi per gli investitori che cercano un rendimento elevato in euro. Uno dei punti di forza è la cedola annuale del 5,5% molto interessante. Inoltre il titolo ha una scadenza relativamente breve (meno di due anni), che limita il rischio di mercato. Comunque sul bond c’è una garanzia dello Stato messicano, che riduce il rischio di default.

Tuttavia il bond ha anche dei lati negativi, come un rating di investimento basso, che riflette la bassa qualità creditizia dell’emittente. Inoltre il bond ha una volatilità elevata del prezzo, influenzata dalle fluttuazioni dei mercati finanziari e petroliferi. Anche se detenendo l’obbligazione fino alla scadenza, la volatilità non costituisce un problema.

Profilo dell’investitore e modalità di acquisto

L’obbligazione che batte il BTP del gigante petrolifero a chi potrebbe essere adatta? Sicuramente a chi ha un orizzonte temporale di breve termine, con una propensione al rischio elevata o moderata e vuole diversificare i suoi investimenti. Il lotto minimo di 10.000 euro limita l’investimento a chi ha almeno questa cifra sul conto.

Per valutare la validità del titolo Pemex si può confrontarla con un BTP di pari durata. Chi invece avesse un orizzonte leggermente maggiore, attorno ai 4 anni, potrebbe prendere in considerazione il Buono Poliennale del Tesoro appena emesso, il BTP Valore.