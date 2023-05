Per avere un sedere tonico e rassodare i glutei copia l’esercizio che fa Jennifer Lopez per il suo perfetto lato B

Jennifer Lopez è famosa per essere una bravissima e talentuosa artista. E, come è risaputo, anche per il suo sensazionale lato B che è il sogno di molti uomini e l’invidia di tante donne. Certo, madre natura conta molto, ma poi, senza un adeguato allenamento, tutto finisce per corrompersi. Se vogliamo, anche noi, rassodare i glutei, potremmo provare il suo esercizio davvero incredibile.

I maschietti, in più di una occasione, fanno finta di niente in compagnia delle loro compagne, per non suscitare gelosie. Però, di nascosto, una sbirciata al lato B di Jennifer Lopez la danno, ammirati da tanta perfezione. Difficile restare inermi davanti a tanta bellezza.

Del resto, la Lopez ne è ben consapevole avendo assicurato il suo lato B, si dice, per un miliardo di dollari. Quasi un marchio di fabbrica intorno alle innegabili qualità dell’artista. E anche le donne, sotto sotto, guardano con un po’ di invidia quelle forme. Se è

vero che madre natura ha dato una mano alla Lopez, non è che poi tutto resti eterno. Occorre allenarlo come si deve e allora ecco quale esercizio fa la Lopez per mantenerlo così in forma.

Questo esercizio, consigliato dal suo personal trainer, David Kirsch, è utile anche per l’interno coscia

La prova costume sta incombendo e molte, salendo sulla bilancia, pesandosi nel momento giusto della giornata, si saranno allarmate. Ecco, allora, cercare di correre ai ripari, dandosi all’attività fisica. A maggio, infatti, è tutto un fiorire di gente che corre sui marciapiedi o che cammina velocemente agitando le braccia.

A maggior ragione, dopo che la scienza ha scoperto che non serve più fare 10.000 passi al giorno per dimagrire, ma molti meno. L’importante è uscire ad un’ora precisa e non a caso. Bene, ma se per la pancia ci sono tanti allenamenti, per avere un sedere tonico e rassodare i glutei cosa bisogna fare?

L’esercizio che mostra la Lopez è un incrocio tra due allenamenti che possiamo fare a casa

Da questo punto di vista, ci viene in aiuto Jennifer Lopez che sul suo profilo Instagram ha mostrato un esercizio davvero curioso. Almeno, nel nome, visto che si tratta della camminata o passeggiata dell’ornitorinco.

In effetti, per certi versi ricorda molto il suo incedere, ma è grazie anche a questo esercizio che la Lopez allena la tonicità dei suoi glutei. Vediamo come farla.

Per avere un sedere tonico e rassodare i glutei ecco come fare la camminata dell’ornitorinco

La posizione iniziale è quella del Sumo Squat. Si parte allargando le gambe e con i piedi a 45 gradi. Con il petto, in posizione verticale, ci si abbassa come se stessimo per sederci, senza piegarlo in avanti, fino a raggiungere un angolo di 90 gradi. E, contemporaneamente, le ginocchia, vanno spinte in fuori.

Ora, passiamo al passo dell’ornitorinco. Partendo dall’angolo a 90 gradi, di cui sopra, mettiamo le mani dietro la testa, come quando la polizia ci intima di farlo in caso di arresto. In questa posizione, facciamo tre passi sinistro-destro in avanti e tre indietro. Se doveste avere dei dubbi, basta guardare su Instagram la Lopez mentre fa questo particolare esercizio.