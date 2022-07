Da Nord a Sud, l’Italia è costellata di splendidi borghi da visitare almeno una volta nella vita. Per chi volesse scoprire una di queste gemme nell’estate 2022, ecco un paesino da non perdere in Umbria.

Dove si trova Spello e cosa vedere in questo borgo medievale

Chi visiterà l’Umbria nell’estate 2022 non può perdersi il borgo di Spello. Questo gioiello medievale, adagiato sui fianchi del Monte Subasio, si trova in provincia di Perugia, dalla quale dista solo mezz’ora. Per raggiungere Spello da Assisi, invece, ci vuole appena un quarto d’ora in macchina. C’è anche uno splendido sentiero panoramico che collega le due città, percorribile a piedi con una camminata di un giorno. Insomma, Spello è una comoda tappa per chi sta pianificando una vacanza in Umbria. Ma perché vale la pena di visitare questo borgo?

A Spello ci si può semplicemente perdere fra le casette in pietra dalle sfumature rosa e ammirare i paesaggi ornati dagli ulivi secolari. Ma non mancano le testimonianze del passato, come la cinta muraria di epoca romana, fra le meglio conservate d’Italia, e la Villa dei Mosaici. Meritano anche la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con gli affreschi del Pinturicchio e del Perugino, la Chiesa romanica di Sant’Andrea e la cappella Tega. Infine, Spello non deluderà chi è alla ricerca di un’esperienza enogastronomica. I più golosi potranno assaggiare il pregiato olio extravergine d’oliva, il tartufo nero, il miele millefiori e i vini locali, ossia Grechetto, Merlot e Sangiovese. Ma, se tutto questo non bastasse, ora c’è una ragione in più per scoprire il borgo umbro: un team di scienziati ha recentemente riconosciuto una delle sue attrazioni fra le 20 migliori a livello mondiale.

Ecco quale borgo medievale fra i più belli d’Italia visitare in Umbria per scoprire un’attrazione unica al Mondo

Quando visitiamo un borgo spesso ci resta in mente uno scorcio o un’atmosfera, più che un monumento. A Spello rimarremo incantati da una via: un team di esperti l’ha addirittura inserita nella classifica delle strade più belle di tutto il Mondo. Un’agenzia britannica che si occupa di comparare agenti immobiliari ha infatti condotto un esperimento. Ha mostrato ai partecipanti le foto di 50 strade selezionate fra le più affascinanti e pittoresche a livello internazionale. Grazie a una tecnologia di intelligenza artificiale, in grado di tracciare i movimenti degli occhi, gli esperti hanno individuato le immagini preferite dai partecipanti. La via uscita vincente dall’esperimento è il Sentiero del Filosofo, a Kyoto, che incanta con la fioritura dei suoi ciliegi. Ma anche le città italiane sono emerse fra le migliori al Mondo.

Infatti al terzo posto troviamo via Baldassarre Galuppi, a Burano. Ma, tornando a Spello, in classifica c’è anche l’incantevole via Torre Belvedere. Ecco dunque quale borgo medievale fra i più belli dell’Umbria conviene visitare se vogliamo passeggiare su una stradina incredibilmente pittoresca. Infine, se dopo aver esplorato i borghi vogliamo goderci un po’ la spiaggia, c’è sempre tempo per andare al mare, magari sfruttando le offerte per il treno.

