Gli chef d’estate sono spesso messi a dura prova. Anche gli appassionati di cucina, ovviamente. Cambiano le temperature, e con esse i gusti di ospiti e clienti. Occorre garantire ingredienti freschi e saporiti. Ricette che non appesantiscano, meglio se colorate per gli occhi e rinvigorenti per il palato. Se poi ci riusciamo, dovremmo anche stupire i convitati con nuove combinazioni di sapori.

Insomma, ci vuole un mix di fantasia e di sensibilità. Proprio per questo motivo, di recente avevamo proposto un impiego a dir poco inconsueto delle bucce di cocomero. Oltre alla polpa dell’anguria, infatti, esiste un metodo molto saporito di proporre la buccia.

Oggi però ci occupiamo di un piatto amatissimo da tutti, cioè la tartare. Ma per cambiare metodo e composizione dovremmo pensare ad una variante fruttata ed estiva. Delle barchette di avocado con cipolla e carne potrebbero fare al caso nostro. Così, ecco come preparare non la solita e classica tartare, ma una variante ricca di gusto.

Ci vorranno non più di 10 minuti

In primo luogo, cerchiamo delle buone materie prime. Un avocado di qualità deve avere una consistenza morbida senza risultare molle. I polpastrelli delle nostre dita dovranno scendere per qualche millimetro nella buccia al tatto. Dobbiamo poi fare massima attenzione alla sua conservazione, specie quando utilizziamo un prodotto già avviato. L’avocado matura molto lentamente prima del consumo, ma in maniera estremamente rapida una volta sbucciato. Rischieremmo di mangiare prodotti rovinati.

Comunque, la caratteristica di questa ricetta è la rapidità, ma anche la semplicità. Tutto ciò che dobbiamo fare è sbucciare due avocado togliendone il nocciolo. Con il cucchiaio dobbiamo estrarre due porzioni a forma di barca, estraendo il frutto tra la buccia e la polpa.

Ecco come preparare non la solita e classica tartare con uovo ma questa alternativa estiva gourmet

Poi, dobbiamo spremere delle gocce di limone sulla superfice. In questo modo questa si manterrà intatta da qualsiasi improvvisa ossigenazione. Tritiamo anche un pezzetto di cipolla rossa, lo tagliuzziamo a strisce sottili e lo passiamo in padella con acqua e aceto. Uniamo ora qualche striscetta alla carne. Non esageriamo, considerando il forte sapore della cipolla. Possiamo ora passare al secondo avocado. Lo apriamo e lo dividiamo in piccoli quadratini. Questi si uniranno poi al carne battuta al coltello.

Come ogni tartare, dovremo occuparci della cosiddetta emulsione. Basta unire l’olio, la senape, la salsa Worcester, o similare, e un pizzico di peperoncino. Uniamo tartare e striscioline di avocado e adagiamo il composto all’interno delle barchette. Possiamo ora versare l’emulsione al di sopra. Le barchette sono pronte, ma nulla ci impedisce di condire ulteriormente con alcune erbette estive spezzettate. Tra queste potremmo provare origano, timo o valeriana. Oppure, aggiungiamo un cappero per unire un sapore agrodolce.

