Le vacanze al mare dovrebbero essere un’occasione per rilassarsi. Eppure, quando partiamo in macchina rischiamo di tornare più stressati di prima, per colpa delle code infinite e dei giri inutili alla ricerca di parcheggio. Ecco allora un’offerta interessante per godersi la spiaggia arrivando comodamente in treno.

Alla scoperta della città del sale

In vacanza non sempre si riesce a coniugare cultura, divertimento, relax, natura, spiagge pulite e attività adatte ai bambini. Ma c’è una cittadina della riviera romagnola che regala tutto questo: stiamo parlando di Cervia, in provincia di Ravenna. La località è nota anche come città del sale. È infatti possibile scoprire sul territorio le testimonianze dell’antico passato salinaro della città, ma anche fare un giro in barca per ammirare al tramonto il suggestivo paesaggio delle saline. Ancora oggi a Cervia si può provare il celebre sale dolce. Ma la cittadina è nota anche per la splendida pineta secolare che arriva fino al mare, per il centro storico e il porticciolo, per le terme e il divertimento nei locali della vicina Milano Marittima. Oltre che, ovviamente, per l’ottima cucina romagnola. Non si può non provare la piadina, ma ci sono altre specialità sorprendenti, come la saporita e biologica cozza di Cervia.

Ultime, ma non per importanza, ci sono le spiagge. I nove chilometri del litorale offrono una sabbia dorata e finissima e un fondale basso e sicuro, perfetto per i bambini. L’acqua è inoltre pulitissima: infatti le spiagge Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata sono tra quelle premiate in Emilia Romagna con la prestigiosa Bandiera Blu. Insomma, le attrattive non mancano. Vediamo allora come visitare Cervia sfruttando un’offerta speciale.

Dove andare al mare in treno spendendo poco grazie all’offerta imperdibile per godersi spiagge cristalline, cultura e buon cibo

Tra i vantaggi di una vacanza a Cervia c’è anche la possibilità di lasciare l’auto a casa. La località è infatti ben collegata, con 29 treni al giorno da Bologna e 41 da Rimini. Scegliere questa modalità di trasporto è l’opzione meno stressante e più amica dell’ambiente. Ma permette anche di risparmiare: infatti la Cooperativa Bagnini di Cervia e Trenitalia hanno deciso di premiare chi viaggia in treno con uno speciale sconto per gli stabilimenti balneari. La promozione è valida dal lunedì al venerdì e permette di noleggiare un ombrellone e due lettini al prezzo di 13 euro. Per usufruirne basterà mostrare il biglietto regionale di corsa semplice per la stazione di Cervia-Milano Marittima, oppure l’abbonamento. Ecco allora dove andare al mare in treno spendendo meno per godersi una giornata all’insegna del relax!

