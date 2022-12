Irresistibile dolce con frutta secca e uvetta della tradizione da fare a casa per le feste

In inverno si mangiamo più volentieri dolci elaborati e ricchi di calorie. Ce ne sono tanti tra cui scegliere. Molte ricette tradizionali hanno tra gli ingredienti mandorle, noci e tanto altro. Uno in particolare molto scenografico si prepara a dicembre. Scopriamo quale.

Nelle tradizioni culinarie di molte Regioni italiane si possono ritrovare nomi o forme e ingredienti. Tra tante preparazioni pensiamo per esempio alle pucce pugliesi. Probabilmente derivano da una sorta di pane rotondo e bucato nel mezzo che portavano con sé i soldati romani. Parliamo del buccellatum.

In Sicilia esiste l’antica usanza di preparare per le feste natalizie un dolce particolare, il buccellato. Forse anche in questo caso dovremmo pensare ai soldati romani. La forma rotonda ricorda quella della buccina, uno strumento in uso presso le antiche legioni di Roma. Altri pensano invece che la parola ricordi il verbo sbocconcellare.

Qualunque sia l’origine, è probabile che da una primitiva e semplice ricetta salata si passò al dolce sotto l’influenza di arabi e normanni. La cucina siciliana grazie a loro si arricchì molto e ancora oggi si apprezza in tutta l’Italia.

Irresistibile dolce con frutta secca e uvetta e tanto altro

Per preparare l’impasto del buccellato siciliano occorrono:

1 kg di farina 00 ;

; 300 g di zucchero ;

; 300 g di strutto;

3 uova ;

; 100 ml di latte;

un cucchiaio di miele;

10 g di ammoniaca per dolci;

una bustina di vanillina;

sale.

Gli ingredienti per il ripieno sono:

1 kg di fichi secchi;

500 g di conserva di fichi ;

; 300 g di gocce di cioccolato ;

; 200 g di mandorle;

200 g di nocciole;

200 g di scorze grattugiate d’arancia non trattata;

200 g di zuccata a cubetti;

150 g di noci ;

; 100 g di pistacchi ;

; 100 g di uvetta ;

; un bicchiere di Marsala;

un cucchiaino di cannella;

un cucchiaino di chiodi di garofano.

Come procedere

Per la pasta mescolare strutto, zucchero, un pizzico di sale e la vanillina. Aggiungere a poco a poco il latte, il miele e poi farina, uova e ammoniaca. Impastare, fare una palla e conservarla in frigorifero 30 minuti, avvolgendola con una pellicola.

Ora tritare la frutta secca e i fichi. In una pentola mettiamo tutti gli ingredienti del ripieno tranne il cioccolato. Facciamo cuocere mescolando per 5 o 10 minuti e spegniamo. Appena è freddo uniamo le gocce di cioccolato.

Prendiamo la pasta dal frigo, stendiamola e formiamo un rettangolo dallo spessore di 5 mm. Mettiamo nel centro per il lungo il ripieno. Chiudiamo la pasta frolla facendo un salsicciotto e poi uniamo le estremità per formare una specie di ciambellone. Ora fare dei piccoli intagli sulla superficie e disporre il dolce su una teglia con carta forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti.

Come guarnire il buccellato

Per decorare il dolce possiamo spennellarlo con marmellata sciolta in poca acqua e rimetterlo in forno per 5 minuti. Poi lo guarniremo con frutta candita a spicchi. Malgrado la lunga lista di ingredienti, questo dolce è abbastanza facile da fare.

Il buccellato è un irresistibile dolce con frutta secca e uvetta ricco di sapore ma anche di calorie. Basterà mangiarne un pezzetto per deliziare il palato e riscaldarci.