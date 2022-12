Non l’acetone ma 2 ingredienti impensabili rimuovono lo smalto semipermanente senza rovinare le unghie

Il normale acetone è quasi inutile per rimuovere lo smalto semipermanente. Ma possiamo utilizzare 2 ingredienti che abbiamo tutti a casa e che non avremmo mai pensato potessero servirci anche nella nostra beauty routine.

Moltissime donne amano concedersi una manicure con smalto semipermanente per evitare il fastidio di dover riapplicare lo smalto normale ogni due o tre giorni. Il semipermanente, infatti, dura molto più a lungo, fino a un mese. Ma prima o poi arriva il momento in cui è necessario rimuoverlo. Ma come possiamo rimuovere il semipermanente senza rovinare le unghie e senza residui bianchi? Magari non dovendoci recare per forza dall’estetista? Esiste un metodo semplicissimo.

Prepariamo una ciotola con olio e sapone per i piatti

Spesso utilizzare l’acetone come facciamo per togliere uno smalto normale non è assolutamente sufficiente per rimuovere il semipermanente. Dunque, che fare? Procuriamoci una ciotola abbastanza capiente da poter immergere le punte delle dita. Riempiamola con acqua tiepida, un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di detersivo per i piatti. Mischiamo accuratamente questi ingredienti fino a quando saranno completamente emulsionati.

Non l’acetone ma 2 ingredienti impensabili ci aiutano a staccare lo smalto semipermanente

Una volta preparata la ciotola con acqua, detersivo per i piatti e olio, e mischiati bene gli ingredienti, non dobbiamo fare altro che immergere le mani nella ciotola. Assicuriamoci che le unghie siano completamente immerse. Manteniamo la posizione per almeno 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, noteremo che lo smalto semipermanente si solleva dall’unghia senza difficoltà e senza lasciare residui. Sovente lo smalto si stacca dall’unghia in un unico pezzo, senza lasciare schegge.

Utilizziamo una lima per rimuovere eventuali residui

Quindi usiamo non l’acetone ma 2 ingredienti impensabili per rimuovere lo smalto semipermanente senza creare danni alle unghie: olio e sapone per i piatti. Se durante la rimozione lo smalto dovesse spaccarsi e lasciare residui, niente paura: utilizzando una lima possiamo eliminare subito qualsiasi residuo. Facciamo attenzione a non limare troppo la superficie dell’unghia per non rischiare di creare danni al letto ungueale, cioè la pelle che si trova al di sotto delle unghie.

Un altro consiglio durante la manicure: evitiamo di sollevare, tagliare o in ogni modo modificare la cuticola: la cuticola delle unghie è fondamentale per proteggerle da infezioni, sporco, funghi e batteri. Rimuovere la cuticola è una pessima abitudine che può avere effetti molto negativi sulla salute delle nostre unghie.