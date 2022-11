Per idratare e purificare la pelle del viso ecco 4 favolose maschere fai da te con ortaggi invernali

Freddo, inquinamento, stress, alimentazione sbagliata e sporcizia potrebbero, con il tempo, rovinare la nostra pelle. È ancora più evidente sul volto, perché è una zona del corpo particolarmente esposta e che tendiamo a toccare continuamente con le mani. Anche il trucco potrebbe contribuire a danneggiare l’equilibrio dell’epidermide, soprattutto se non lo rimuoviamo a fine giornata e non eseguiamo una corretta skincare. In fondo, si tratta di dedicare pochi minuti al giorno alla pulizia della pelle con qualche gradevole coccola. Nutrire la pelle con vitamine e sali minerali, attraverso lozione e cibi salutari, è fondamentale per contrastare i segni del tempo ed avere una pelle liscia e levigata.

Eccezionali rimedi naturali per idratare e purificare la pelle del viso

Oltre a bere molta acqua e assumere alimenti antiossidanti, sarebbero d’aiuto dei rimedi completamente naturali. Apriamo il frigorifero e recuperiamo pochi ingredienti di stagione per creare delle eccezionali maschere, ideali per pulire e nutrire la pelle a dovere. Sembra incredibile ma il finocchio potrebbe essere un elemento utile per dare vita ad una maschera purificante e illuminante. È fonte di flavonoidi e vitamina C, potente antiossidante, e avrebbe proprietà antibatteriche e antimicotiche.

Dovremo sbollentare il finocchio fresco e frullarlo con il succo di un limone; filtriamo e aggiungiamo della farina, per ottenere una consistenza cremosa. Spalmiamo il composto sul viso e sciacquiamo dopo circa 20 minuti. Sfruttiamo le proprietà del cavolfiore, ricco di vitamine, per creare una maschera nutriente con 2 cucchiai del suo succo centrifugato. Mescoliamo con un cucchiaino di miele e una carota bollita ridotta in poltiglia e applichiamo sul viso per circa 15 minuti, poi eliminiamo le tracce con l’acqua.

Radicchio e patate

Per idratare e purificare la pelle del viso usiamo del comune radicchio rosso, uno scrigno di minerali e vitamina C, per realizzare una maschera. Contrasterebbe anche i radicali liberi questo impacco con 10 foglie, un cucchiaio di farina di riso e un vasetto di yogurt. Frulliamo il tutto e stendiamo sul viso, evitando labbra e occhi, teniamo in posa 15 minuti e risciacquiamo. Tonifica e rigenera la pelle un eccezionale impacco con le patate crude frullate, insieme a dell’olio d’oliva, miele e yogurt. Spalmiamo la maschera, dopo 15 minuti laviamo il volto e passiamo con del cotone l’acqua di rose, biologica al 100%.

Un piatto delizioso con gli ingredienti di stagione

Non solo potremmo usare queste verdure di stagione per creare maschere fai da te, ma anche per cucinare pietanze nutrienti e deliziose. Mettiamo in una teglia, foderata con carta forno, finocchi, cavolfiore, radicchio e patate tagliate a piccoli pezzi, aggiungiamo delle cipolle, olio, sale, pepe e pangrattato. Mettiamo in forno per 25 minuti circa a 180 gradi e, appena cotte, serviamo con delle mandorle tritate questo piatto semplice e genuino. In alternativa, sbollentiamo gli ortaggi e usiamoli come ripieno della pasta sfoglia, versando poi un uovo sbattuto all’interno.