Gli alimenti ricchi di ferro che sarebbero consigliati per l’anemia e 2 idee per colazione e pranzo

Esistono vari tipi di anemia, una patologia caratterizzata da una riduzione di globuli rossi, fondamentali per trasportare l’ossigeno in tutto il corpo. È una condizione che riguarda milioni di italiani e può manifestarsi con diversi sintomi, tra cui stanchezza, affanno, pallore e vertigini.

Se i valori di emoglobina sono inferiori alla norma, ovvero sotto a 12-13 g/dl, potrebbe trattarsi di un problema passeggero o cronico. Potrebbe anche dipendere dalla carenza di ferro, acido folico e vitamine, solo delle analisi accurate e mirate potranno rivelare la vera natura di questa condizione.

Carenza di acido folico

L’acido folico, o vitamina B9, è molto importante per il nostro organismo, per la formazione di emoglobina, e si accumula solo con un’adeguata alimentazione. Per fare il pieno, all’interno dei pasti, dovremmo integrare alcuni cibi come le verdure a foglia verde, fegato, latte e agrumi. Qualora dovessimo avere una carenza per una dieta errata o malassorbimento, rivolgiamoci a uno specialista per rivedere la nostra alimentazione e arricchirla anche con frutta secca, carciofi, asparagi e legumi.

Gli alimenti ricchi di ferro che sarebbero consigliati quando i livelli sono bassi

L’anemia causata da una carenza di ferro, sideropenica, potrebbe comportare stanchezza, insonnia, unghia fragili e fiato corto. Una causa dei valori bassi potrebbe dipendere dallo scarso assorbimento del minerale o da una dieta con poche quantità di ferro. Allora, potremmo includere alcuni particolari cibi, di origine animale, che contengono alte percentuali di ferro, migliori in termini di assorbimento, al contrario dei vegetali.

Nel caso in cui mangiamo verdure fonte di ferro come legumi, semi di zucca, quinoa, spinaci, biete, cicoria, sarebbe meglio associarli con quelli ricchi di vitamina C. Abbiniamoli, quindi, a frutta fresca come ribes e agrumi, oppure pomodori, broccoli, avocado, rucola.

All’interno del menù settimanale potremmo aggiungere, poi, fegato, carni bianche, molluschi, crostacei, spigola, baccalà, tofu, pane, pasta, cereali e frutta secca.

2 ricette per fare il carico di ferro

Introdurre nella propria dieta gli alimenti ricchi di ferro consigliati, potrebbe aiutarci a evitare carenze e contrastare i livelli bassi. Un possibile menù ricco di ferro e vitamina C per la colazione potrebbe essere efficace per innalzare i valori. Prepariamo una spremuta di arance fresche, uno yogurt bianco, o latte, con l’aggiunta di frutta secca, frutti di bosco e un quadratino di cioccolato fondente.

Una ricetta buonissima e veloce per il pranzo consiste in un piatto di pasta e un condimento vegetale delizioso. Per realizzare un pesto fresco fonte di vitamina C e ferro, dovremo inserire nel mixer:

un mazzetto di rucola;

3 carote;

40 gr di noci;

2 cucchiai di latte;

Parmigiano, olio, sale e aglio q.b.

Non appena la pasta sarà cotta non dovremo fare altro che aggiungere il condimento, amalgamare e impiattare.