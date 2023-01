Puoi sostituire il burro con olio e margarina ma anche con questi ingredienti che non ti aspetti

Nei dolci e nelle ricette salate spesso ci va il burro, potremmo però non averlo o semplicemente voler usare una qualche alternativa per diverse ragioni. Ad esempio nel caso di intolleranza al lattosio oppure perché vegani, o ancora potremmo volere ricercare qualcosa di più leggero e con meno grassi. Ebbene, ci troveremo davanti a tante opzioni, più di quante immaginiamo.

Un primo ingrediente da usare al posto del burro è la margarina, ossia un burro vegetale. È interscambiabile col burro nelle ricette salate quanto dolci, lo si utilizzerà nelle medesime quantità.

Non meno valido sarà l’olio. Quello extravergine di oliva sarà preferibile per le ricette salate perché ha un gusto più deciso. Nei dolci meglio optare per uno di semi. Per quanto concerne le porzioni ricordiamoci di diminuirle di un 20%.

Al posto del burro nei dessert si potrà anche utilizzare l’olio di cocco. Il vantaggio è che non sarà necessario fare alcuna conversione di quantità perché uguali. Inoltre quest’olio differisce poco nella forma rispetto al burro, è infatti solido.

Puoi sostituire il burro con olio e margarina ma esistono ulteriori alternative

Simile al burro ma dal sapore leggermente acidulo è il latticello, utilizzato nei dolci anglosassoni. Lo si può acquistare o preparare.

Ci servirà una tazza di latte intero o scremato più un cucchiaio di succo di limone.

Riscaldiamo il latte per intiepidirlo, spegniamo il fornello e versiamovi il limone. Mescoliamo e lasciamo riposare per un quarto d’ora. Cambierà consistenza e avremo il nostro latticello da utilizzare. Dovremmo usarne la metà rispetto alla quantità di burro, è utilizzabile anche al posto del mascarpone.

Altro sostituto, una salsa orientale, la tahina. Per farla in casa serviranno dei semi di sesamo e dell’olio di sesamo. Tostiamo i semi in padella e poi frulliamoli assieme all’olio, ed ecco fatto. Ideale per i piatti salati, dovremo ridurne la quantità rispetto al burro del 50% e unirvi magari dell’olio. Questo perché la tahina ha un gusto piuttosto forte.

Per dare densità ad un impasto e amalgamarlo, possiamo usare una purea di patate dolci. Bolliamo e frulliamo le patate aggiungendovi un po’ di latte per renderle più cremose. Per quanto riguarda le proporzioni, basterà ridurle del 25%. La si può usare nei dolci, ma soprattutto nel salato.

Ricordiamoci poi che nei dessert oltre al burro la differenza la farà anche la farina.

Alternative gustose alle quali non pensi

Puoi sostituire il burro con olio e margarina nonché con ingredienti meno scontati. Oltre quelli già visti, la rassegna di alternative continua.

Pochi lo conoscono ma davvero appetitoso è il burro di mele, che aggiungerà anche una nota deliziosa a torte e biscotti. Per realizzarlo basterà tagliare a cubetti le mele e cuocerle in acqua con succo di limone. Frulleremo poi il composto e lo faremo cuocere per qualche altro minuto per far sì che si restringa ulteriormente. Nella nostra preparazione ne adopereremo la metà rispetto al normale burro.

Naturalmente anche il burro con frutta secca può essere una soluzione. Possiamo farlo di arachidi, noci, nocciole o di mandorle, questo è più delicato come sapore. Tostiamo la frutta e poi frulliamola in un mixer con miele, zucchero di canna e olio di semi. Rispetteremo le quantità di burro della ricetta, ma teniamo presente che il suo gusto forte dovrà sposarsi col resto degli ingredienti.