Incredibile ma vero sono questi i 2 libri bellissimi da leggere in un weekend di gennaio

Il modo ideale per trascorrere i fine settimana invernali è la lettura. Coperta e libro sono una combo perfetta, specialmente quando fuori fa freddo e non si ha voglia di uscire.

La lettura è una delle attività più nobili di sempre. Economica e divertente non necessita di grandi investimenti finanziari. Eppure non molte persone amano trascorrere il loro tempo sui libri, nella maggior parte dei casi si preferisce guardare un film o una serie televisiva. Molti, però, optano proprio per un libro quando devono scegliere regali poco impegnativi per Natale o per un compleanno. Non si immagina che proprio regalare un libro sia una delle scelte più complesse di sempre. Infatti per fare cosa gradita sarà bene cercare qualcosa di apprezzato da chi lo riceverà e per farlo bisognerà conoscere molto bene la persona in questione. Tra i libri più belli da leggere a gennaio troviamo “Panino al Prosciutto” Di Charles Bukowski e “Mentre Morivo” di Faulkner. Il primo è il classico libro dell’autore americano pieno di riflessioni. Il secondo, invece, sempre di un autore americano ricco di spunti di vita.

Il primo libro di cui si tratterà è “Panino al prosciutto” di Bukowski. Un romanzo che tratta la storia di un ragazzino della provincia americana. Un ragazzino che dovrà farsi strada tra bambini prepotenti, difficili da gestire e bullismo. Tutto questo mentre l’America dovrà affrontare una delle crisi economiche più gravi di sempre. Crisi che porterà molti adulti del romanzo a rimanere disoccupati, tra questi anche il padre del protagonista. Un disagio generazionale rappresentato dal conflitto tra padri e figli. Da un lato chi cerca sicurezza economica e sociale e dall’altra chi, invece, non sa dove sbattere la testa. Di infilarsi sui binari di una vita programmata da altri il protagonista non vuole neppure sentirne parlare.

Mentre morivo

La seconda opera di cui si tratterà è “Mentre morivo” del famoso autore William Faulkner. Narra la storia molto semplice del viaggio di Anse e dei suoi cinque figli per portare a seppellire la defunta moglie e madre nella sua terra natia. Un viaggio che si caricherà di rancori, non detti e tensioni.

Una famiglia numerosa dove ognuno cova in sé un vero e proprio dramma che non ci metterà molto a fuoriuscire e riversarsi sugli altri. La purificazione finale permetterà alla famiglia di ricomporsi e di accompagnare serenamente la madre nell’ultimo viaggio. Il lieto fine attenderà, poi, i protagonisti tra amori e sogni realizzati. Incredibile ma vero sono questi i 2 libri bellissimi da leggere a gennaio.