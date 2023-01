La miglior farina per preparare biscotti friabilissimi anche senza burro? Con questa il risultato è garantito

Al supermercato ci incantiamo davanti al reparto delle farine? Oppure siamo tra coloro che acquistano sempre la 00 senza considerare le altre? Ecco svelato da oggi qual è la migliore da usare per preparare dei deliziosi biscotti.

La cucina è una vera e propria passione per tantissime persone. Richiede un mix di amore, pazienza e, perché no, tanta fantasia.

Un altro fattore fondamentale in cucina è anche partire dagli ingredienti giusti. Basti pensare che, la scelta di una materia prima piuttosto che un’altra, potrebbe inficiare il risultato finale della ricetta.

Pensiamo, ad esempio, a come cambia il sapore quando usiamo una mozzarella di bufala al posto di una con latte vaccino, o i funghi porcini invece degli champignon.

Oggi ci soffermeremo, nello specifico, su uno degli ingredienti cardine della nostra cucina, ovvero la farina. Tantissime preparazioni partono da una base di farina, dalle pizze, al pane, alle piadine, fino ai biscotti.

Visto che, tra le ricette più amate da grandi e bambini ci sono quelle per la colazione, capiremo quale farina usare per preparare i biscotti migliori della nostra vita.

Con questa farina avremo un risultato pazzesco, e un profumo invitantissimo invaderà la cucina appena apriremo il forno!

La miglior farina per preparare biscotti friabilissimi, torte e tanto altro? È questa e costa davvero pochissimo

La prima farina che potremo usare per preparare dei buonissimi biscotti è quella di riso. Ha tantissime caratteristiche positive, come, ad esempio, l’essere totalmente priva di glutine.

Per questo motivo è molto adatta per i celiaci, ma non solo. Come se non bastasse, è poverissima di grassi, ed è adatta da utilizzare in moltissime ricette. Bisogna ammettere, però, che sia davvero poco adatta alle preparazioni che prevedono una lunga lievitazione, come pizza e pasta.

Al contrario, invece, sarà perfetta per preparare dei buonissimi biscotti o delle deliziose torte senza burro. Ecco qual è la miglior farina per preparare biscotti friabilissimi, ma non è l’unica.

Una farina che si ama o si odia

La prossima farina per fare i dolci, e dargli un sapore deciso e molto caratteristico, è quella di grano saraceno. Ottima anche per preparazione ricette salate, a differenza delle altre farine, quella di grano saraceno si distingue proprio grazie al suo sapore estremamente particolare e deciso.

Inoltre, a differenza delle altre farine, questa è particolarmente evidente anche sotto i denti. Quando mangiamo torte o biscotti fatti con questo tipo di farina, ne avvertiamo le parti più croccanti sotto i denti.

Inoltre, anche questa volta ci troviamo di fronte a una farina priva di glutine, il cui colore ambrato regala una sfumatura anche alle nostre ricette.

Ottima per i dolci, ma anche per i lievitati

Arriviamo, infine, ad un’altra tipologia di farina, ottima da avere sempre in dispensa. Si tratta della manitoba, una tipologia adatta soprattutto per lievitazioni lunghe, come panettoni, pandori, focacce e simili.

Per certi versi è considerata una farina “superiore”, poiché sembrerebbe facilitare la fermentazione dei panificati. Oltre a questo, però, è davvero perfetta anche per preparare tantissime ricette, anche di diverso tipo.

Con la manitoba, ad esempio, potremo preparare una golosissima crostata con la ricotta senza burro, ma anche tantissime tipologie di biscotti.

Tenendo questi 3 tipi di farina in casa, avremo sempre a disposizione il miglior ingrediente per preparare tutte le ricette che vorremo.