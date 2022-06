Può essere servito con dell’insalata fresca questo secondo piatto salutare leggero e gustoso da preparare in pochi minuti

È un secondo piatto molto buono e veloce da preparare, adatto anche alla stagione estiva, poiché la sua preparazione non richiede molto tempo. Può essere servito con dell’insalata fresca. Richiede pochi e semplici ingredienti facilmente reperibili.

Si tratta di involtini di pollo farciti con del formaggio spalmabile e fagiolini.

Questi ultimi sono ottimi ortaggi della stagione estiva, ricchi di vitamine, fibre, sali minerali e proteine. I fagiolini aiutano le funzioni dell’intestino, lo proteggono dalle sostanze che possono essere dannose, aiutano l’assorbimento del colesterolo e degli zuccheri, tenendo sotto controllo la glicemia.

La carne di pollo è ricca di proteine nobili e contiene discrete quantità di ferro, sali minerali e potassio. È un alimento molto proteico e a basso contenuto di grassi, per questo motivo viene inserita facilmente nelle diete, incluse quelle destinate agli atleti.

In questo articolo spieghiamo come preparare gli involtini di pollo con i fagiolini.

Questa ricetta è per quattro persone e per prepararla servono appena venti minuti!

Ingredienti

a) 300 grammi di fettine sottili di petto di pollo;

b) fagiolini q.b.;

c) 100 grammi di formaggio spalmabile;

d) pepe nero;

e) olio EVO;

f) sale.

Procedimento

Lavare e pulire i fagiolini. Prendere una pentola, riempirla con acqua e lasciare bollire i fagiolini fino a quando risulteranno morbidi. Scolarli e farli raffreddare.

Su ogni fettina sottile di petto di pollo spalmare un po’ di formaggio e mettere al centro due o tre fagiolini. Arrotolare ogni involtino e fermare sul lato con uno stuzzicadenti.

Poggiare gli involtini in una casseruola dopo aver steso un filo di olio sul fondo. Aggiungere una spolverata di pepe nero. Cuocere a fiamma media.

