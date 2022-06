In estate abbiamo tutti voglia di consumare e preparare delle cene semplici e veloci e poter restare quanto meno possibile ai fornelli, poiché fa troppo caldo. Se poi capita di avere ospiti all’improvviso e non sappiamo cosa cucinare, niente panico! Infatti, in questo articolo consigliamo alcune ricette buone e veloci da preparare in poco tempo e se non sappiamo cosa cucinare a cena.

Insalata pantesca

È un insalata di patate arricchita da capperi, olive nere, origano, cipolle, pomodori. Va bene con qualsiasi contorno, ed è l’ideale per una cena estiva.

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) 1 kg di patate;

b) 10 pomodorini;

c) 1 cipolla di Tropea;

d) 1 cucchiaio di capperi;

e) 25 grammi di olive nere;

f) 1 tazzina di aceto;

g) olio di oliva extra vergine;

h) sale q. b.;

I) prezzemolo;

l) origano.

Preparazione

Bollire le patate in una grossa pentola. Una volta ammorbidite, toglierle dal fuoco e metterle in una terrina. Lasciarle intiepidire, dopodiché sbucciarle e tagliarle a dadini.

In una ciotola mettere la cipolla affettata assieme all’aceto e lasciarla riposare circa una mezz’ora.

Nel frattempo, lavare i pomodorini, tagliarli e versarli nelle patate. Aggiungere a quest’ultime la cipolla sgocciolata, le olive, i capperi dissalati, olio e sale a piacere, origano e prezzemolo.

L’insalata pantesca è pronta!

Se non sappiamo cosa cucinare a cena e non vogliamo restare ai fornelli basta preparare una di queste veloci pietanze

Involtini di lattuga

Sono un antipasto semplice, veloce e leggero da gustare.

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) 8 foglie di lattuga;

b) 1/2 avocado;

c) 100 grammi di salmone affumicato;

d) sale;

e) 150 grammi di Philadelphia;

f) pepe.

Preparazione

Scegliere un avocado maturo, lavarlo e dividerlo in due eliminando l’osso. Conservare una metà in frigorifero, sbucciare l’altra parte e tagliarla a fettine sottili.

Spalmare il Philadelphia su una foglia di lattuga, appoggiare un po’ di salmone sul formaggio e qualche pezzetto di avocado.

Aggiungere il sale ed un po’ di pepe. Arrotolare delicatamente la lattuga e chiudere con due stuzzicadenti. Procedere in questo modo con tutti gli involtini.

