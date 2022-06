L’oroscopo occidentale ci aiuta a capire le fortune o le sfortune che verranno. Per avere un quadro completo, però, potremmo affidarci anche ad altri più esotici, come quello cinese. A differenza del nostro, però, questo non si basa sui mesi, ma sugli anni di nascita del calendario cinese. Quindi, per scoprire a quale segno zodiacale cinese apparteniamo, ci basterà svolgere una breve ricerca in rete.

Nell’oroscopo cinese ci sono 12 segni, corrispondenti a 12 animali. L’anno in corso corrisponde a quello della Tigre che, paradossalmente, spesso non è così fortunato per quelli appartenenti a questo segno. In effetti, i segni che possono dirsi favoriti dalla sorte in questa seconda parte dell’anno sono altri, nello specifico 3. Cosa gli riserverà il futuro?

3 segni dello zodiaco cinese avranno una fortuna insolita in amore e denaro secondo l’oroscopo 2022

Cominciamo dal segno del Bufalo, caratterizzato da perseveranza e forza di volontà. Proprio queste sue qualità renderanno il 2022 un anno propizio per questo segno. Infatti, sul lavoro arriveranno presto grandi soddisfazioni e il riconoscimento del proprio impegno.

Anche dal punto di vista sentimentale il Bufalo non avrà di che lamentarsi. Infatti, da giugno in poi questo sarà un anno all’insegna della passione e della complicità. Soprattutto per quanto riguarda le coppie fisse, questo potrebbe essere il momento di affrontare qualche grande cambiamento insieme. Anche per i single, però, potrebbero esserci nuovi incontri emozionanti all’orizzonte.

Il Topo, invece, sarà soddisfatto del proprio bottino, grazie alle sue varie entrate. Alcune di queste potrebbero persino essere inaspettate, ma non per questo meno meritate. Certo, risparmiare potrebbe portargli altrettante fortune. Sembra incredibile, infatti, ma possiamo arrivare a risparmiare anche 5.000 euro su uno stipendio base in pochi mesi, semplicemente eliminando gli sprechi.

Questo successo del Topo contribuisce anche a migliorare l’autostima di questo segno, che si sentirà davvero invincibile per il resto del 2022. In effetti, l’estate potrebbe portare nuove conquiste anche dal punto di vista sentimentale.

Infine, concludiamo questo breve elenco con il fortunato Cavallo, che sarà in un dato dalla buona sorte sotto ogni aspetto della sua vita. La vita di coppia va a gonfie vele e alimenta un periodo di gioia e serenità che contagia anche l’ambiente lavorativo. Anche le tasche saranno pesanti, permettendo a questo segno di concedersi qualche lusso in più.

Ecco quindi svelati i 3 segni dello zodiaco cinese baciati dalla fortuna per tutto il resto dell’anno.

