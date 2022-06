Quando è ora di pranzare o cenare in piena estate dover accendere i fornelli è quasi come una febbre da evitare. Spesso il desiderio sarebbe quello di preparare piatti dietetici e leggeri, senza, però, rinunciare al gusto. Tra i must del periodo estivo non bisogna sorprendersi di trovare la caprese, la pasta fredda o l’insalata di riso e di farro.

Un’insalatona rappresenta, spesso, il giusto compromesso tra un secondo piatto e un antipasto. Per arricchirla possiamo profumarla e mantenerla leggera senza usare uova e maionese oppure puntare tutto sul condimento. Alcuni ingredienti riescono a rendere l’insalatona ricca e nutriente, senza stravolgerne il gusto.

Ma di quali ingredienti si tratta? Ecco ben 7 idee di ricette che rendono l’insalata un piatto tutt’altro che noioso.

Un viaggio di sapori tra carne e pesce

Per arricchire l’insalata rappresenta sempre una mossa molto furba quella d’inserire carne o pesce. Una prima proposta è, quindi, l’insalata con aggiunta di pollo, mais, olive, pomodoro, lime e cipolle. Si può pensare anche di usare il riso come ingrediente principale. In entrambi i casi la carne di pollo sarà valorizzata dal gusto acidulo del lime e da quello dolce del mais.

Gli amanti del pesce adoreranno l’insalata con salmone affumicato, cous cous, cipolla e spinaci, tutto d’accompagnamento a dell’ottima lattuga fresca. Il cous cous è un alimento veramente saziante e super sfizioso.

Con soli 3 ingredienti, invece, possiamo preparare un’insalatona ricca di sapore e facilissima da preparare. Occorreranno solo riso venere, uova sode e la verdura di stagione preferita.

La noiosissima insalata sarà un piatto unico dannatamente sfizioso per le cene estive con queste 7 idee fantasiose

Consumare di tanto in tanto i legumi potrebbe arricchire la nostra alimentazione. L’insalata con ceci, pomodori, zucchine, cipolla e prezzemolo è il nostro asso nella manica.

Altra variante interessante è l’unione di fagioli, ceci, verdura mista e rosmarino. Un vero concentrato di sapori unici.

Ma la stessa caprese può diventare una sorta d’insalatona, se ne arricchiamo il gusto con aceto balsamico, foglie di basilico e del soncino.

Infine, la noiosissima insalata sarà un piatto unico sfiziosissimo se decideremo di abbinare edamame, riso nero, verdure di stagione, pomodoro e piselli. Il gusto è, in questo caso, molto più orientale e davvero originalissimo.

Approfondimento

10 modi veloci di condire la pasta fredda rendendola fresca e briosa, eccezionale da portare anche a lavoro