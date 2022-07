Pulire un tostapane verticale e orizzontale all’interno dal formaggio fuso

Nello svolgere le nostre attività quotidiane usiamo tanti elettrodomestici che ci facilitano la vita. Con la lavatrice abbiamo capi puliti e profumati in poco tempo. In cucina si trovano ad esempio il frigorifero, il frullatore e il forno.

Per preparare la colazione o uno spuntino ci troviamo ad usare spesso un piccolo elettrodomestico. Parliamo del tostapane. Fette di pane semplice o farcito con questa macchinetta risulteranno belle croccanti. Uno dei problemi che possono presentarsi è quello dei residui di cibo.

Se bisogna pulire un tostapane senza pinze, per prima cosa togliere la spina dalla presa e attendere che si raffreddi completamente.

Ora prendere uno spazzolino da denti pulito e passarlo all’interno, sulle pareti laterali e sul fondo. A questo punto, capovolgere il tostapane e scuoterlo per far uscire le eventuali briciole. Rimetterlo in posizione verticale e, se è presente, aprire il cassettino sul fondo. Dopo aver passato un panno asciutto, lavarlo con acqua e sapone per i piatti e asciugare bene.

Qualche consiglio

Per una pulizia accurata dell’interno del nostro elettrodomestico, prendiamo di nuovo lo spazzolino. Ora bagniamolo appena con dell’aceto e passiamolo specialmente dove notiamo delle incrostazioni. Passiamo un panno asciutto e lasciamo asciugare bene, anche un giorno intero. A quel punto potremo rimettere a posto il cassettino raccogli briciole ed utilizzare il tostapane.

Un’alternativa all’uso dell’aceto è il bicarbonato. Questa polvere servirà a facilitare la rimozione con lo spazzolino di residui di cibo come il formaggio o pezzetti di prosciutto. Dopo capovolgere e scuotere il tostapane.

Se vi è la presenza di pinze, possiamo pulirle immergendole in acqua e sapone per i piatti. Poi risciacquarle e asciugarle bene. C’è un trucchetto in caso le griglie siano incrostate di formaggio fuso o cibo diverso. Dobbiamo, infatti, passare mezzo limone con un pizzico di sale. Poi laviamo sotto l’acqua e le pinze torneranno pulite e lucide.

Pulire un tostapane verticale e orizzontale all’interno dal formaggio fuso

Un altro elettrodomestico molto utile e comodo è il tostapane orizzontale. Possiamo, infatti, tostare il pane per poi spalmarlo di marmellata o crema, ma anche fare altro. Infatti, la tostiera orizzontale può servire per preparare toast farciti, scaldare panini, scaldare pizzette, fette di torta salata e anche croissant.

La superficie di questo elettrodomestico solitamente è di materiale antiaderente. È importante, di conseguenza, evitare di pulirla con oggetti taglienti di metallo e prodotti aggressivi che possono graffiarla. Basterebbe un panno inumidito con acqua tiepida. Se c’è del cibo attaccato, dopo questo passaggio, utilizziamo una spatolina di legno o di silicone. In casi estremi, potremo utilizzare con movimenti delicati uno spazzolino con del bicarbonato. Passare poi una spugnetta asciutta.

Dopo aver scoperto come pulire un tostapane verticale e orizzontale nella parte interna, passiamo all’esterno. Prendiamo un panno, impregniamolo con acqua e aceto e passiamolo su tutta la superficie esterna dell’elettrodomestico. Ora basterà utilizzarne uno asciutto per eliminare l’umidità rimasta. Abbiamo visto, quindi, che bastano pochi elementi per togliere lo sporco dagli elettrodomestici.

