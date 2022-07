Ecco come pulire il forno incrostato, sgrassare la cucina ed eliminare la puzza nel frigo senza aceto e limone

Nella vita di tutti i giorni usiamo tanti ambienti in casa. Dormiamo in camera da letto, utilizziamo il bagno per varie funzioni, ci rilassiamo in salotto. Tra le stanze preferite c’è la cucina. Lì, spesso, sostiamo per cucinare e mangiare, ma anche per conversare con i propri familiari a tavola. Come ogni cosa che si usa frequentemente, anche quest’ambiente è soggetto a sporcarsi.

Ci sarebbero tanti detergenti in commercio, eppure spesso ci viene consigliato di usare una miscela di aceto e bicarbonato, per vari scopi. Tra l’altro, sembrerebbe utile per sgorgare i lavandini e sgrassare.

Esisterebbero, però, tanti altri rimedi utili per pulire la cucina. Se ne cerchiamo uno multiuso, ecco come pulire il forno incrostato e altro grazie a semplici ingredienti.

Un rimedio fai da te

Sappiamo bene che nella cosmesi, specialmente in caso di pelle grassa, viene consigliata una maschera con un minerale. L’argilla, bianca o verde, infatti, è nota per il suo potere assorbente. Nel caso volessimo farne un pulitore multiuso, ci occorreranno:

a) 200 g di argilla bianca;

b) 2 cucchiai di bicarbonato;

c) 1 cucchiaio di sale;

d) 170 ml di detersivo per i piatti;

e) 10 gocce di olio essenziale di limone.

Mescolare bene tutti gli ingredienti in un contenitore con un cucchiaio di legno. Facciamo riposare il composto per 3 giorni e poi usiamolo. Basterà inumidire una spugnetta, passarla sulla pietra d’argilla fai da te e pulire il piano cottura oppure il forno e il lavello. Sembrerebbe dare ottimi risultati anche sull’argento annerito.

Ecco come pulire il forno incrostato, sgrassare la cucina ed eliminare la puzza nel frigo senza aceto e bicarbonato

Si possono cucinare dei cibi in vario modo, pensiamo alla frittura in padella oppure alla bollitura. Alcune volte potremmo avere la cucina piena di odori sgradevoli. Con pochi ingredienti si possono contrastare in modo facile e veloce.

Anche per quanto riguarda un altro elettrodomestico, che usiamo sempre, potrebbe presentarsi lo stesso problema. Per via di qualche alimento ammuffito o per la presenza di pesce o cipolle tagliate, il nostro frigorifero potrebbe avere all’interno cattivi odori. Per eliminarli ci sarebbero tanti rimedi naturali. In particolare alcuni sembrerebbero molto efficaci e semplici.

Il primo consiste nel mettere in un piccolo contenitore, anche in un semplice bicchierino, dei fondi di caffè. Posizioniamolo su un ripiano e in poco tempo avremo un frigo senza sgradevoli effluvi.

Un altro metodo consiste nel mescolare in una ciotolina qualche cucchiaio di argilla verde e alcune gocce di olio essenziale di limone o di menta o altro a piacere. Mettere il contenitore su un ripiano e in poco tempo l’odore del frigo sarà assorbito, sostituito dalla fragranza scelta.

