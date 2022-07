Tra le tante invenzioni dell’ingegno umano ce ne sono alcune molto utili nella vita di ogni giorno. Un tempo, con mezzi molto rudimentali, si cuoceva il cibo e si conservava per poco tempo. I modi comprendevano il sale e il ghiaccio.

In una casa nuova tra gli elettrodomestici che si acquistano, tra i primi c’è la lavatrice. Poi abbiamo il forno, l’aspirapolvere e altri, come il fon.

In ogni cucina è però indispensabile avere il frigorifero. Conservare a lungo gli alimenti acquistati è importante per una questione di salute e anche di risparmio. I cibi, altrimenti, andrebbero spesso a male e quelli avanzati li possiamo, in questo modo, riciclare in varie ricette.

Un frigorifero di medie dimensioni contiene diversi reparti, anche nello sportello. C’è il cassettone per la frutta e le verdure e ci sono le varie mensole. A parte, di solito, nella zona superiore, con un’apertura separata, vi è il freezer, per surgelati, gelati, carni, pesci ecc.

Regolarsi con la numerazione

Quando acquistiamo un frigorifero di solito ci forniscono un libretto di istruzioni o sono i negozianti a darci qualche indicazione. Può accadere, però, che dimentichiamo le informazioni oppure a volte il nostro frigorifero funzioni meno. Questo potrebbe accadere in estate. Abbiamo bisogno di avere, quindi, qualche dritta su come si regola.

Innanzitutto è sempre bene staccare il frigo dalla parete, per dare modo alla serpentina di raffreddarsi con l’aria. Di solito all’interno, in un angolo spesso in alto a destra, si trova una manopola collegata con il termostato. I numeri, in molti modelli, vanno dall’1 al 5.

Per regolarci dobbiamo pensare che più alto è il numero più fredda sarà la temperatura del nostro utile elettrodomestico. Quindi in estate potremmo avere una temperatura di qualche grado in meno, selezionando il numero più alto del solito.

Qualche dritta su come si regola la temperatura del frigorifero con la manopola e come pulirlo in modo naturale

Periodicamente sarebbe bene pulire il frigorifero. Ci mettiamo cibi vari, a volte senza copertura, altre chiusi in contenitori. Qualche goccia di latte, sugo o yogurt può capitare comunque che cada. Resta il fatto che non ci costa molto dare una pulita, così come facciamo con altre zone della cucina.

Per l’esterno, in base al materiale useremo i prodotti adatti, a volte basterebbe un po’ di acqua e detersivo per i piatti. Per quanto riguarda l’interno, se abbiamo poche cose consumiamole, specialmente prima di partire per le vacanze. In alternativa mettiamole temporaneamente dentro le borse frigo anche fatte da noi.

Dopo averlo spento, mescoliamo 100 ml di acqua calda con 50 ml di aceto bianco e 50 ml di succo di limone. Le dosi possono essere raddoppiate a seconda del bisogno. Dopo aver tolto griglie e cassetti, da lavare a parte con lo stesso detergente, passare una spugnetta imbevuta. Sciacquiamo con panno e acqua dopo 15 minuti e rimontiamo le parti tolte.

Approfondimento

Come pulire una parte trascurata del frigorifero in pochi semplici passaggi e assicurarne un funzionamento ottimale