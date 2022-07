Le ferie si avvicinano e la voglia di trovare un posto dove trascorrere le vacanze si sta impadronendo anche dei ritardatari. In questa estate 2022 i viaggi saranno molto più liberi rispetto agli scorsi anni. Si potrà tornare a viaggiare lontano, dall’India al Giappone. Tuttavia, in molti preferiranno ancora stare vicino a casa e non allontanarsi dall’Italia. Non si possono biasimare coloro che decideranno di rimanere nel Bel Paese. Infatti, sia per le spiagge che per le montagne saprà offrire delle mete spettacolari. Dalla Sicilia alla Calabria passando per il Piemonte non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Oggi si rimarrà in Italia per un viaggio alla scoperta di mare e spiagge della Basilicata. Da Maratea a Metaponto per tuffarsi in acque cristalline e rilassarsi su spiagge meravigliose immersi nella natura.

Viaggio alla scoperta di mare e spiagge di 2 posti incantevoli in Italia

La zona lucana che si estende tra i confini di Puglia e Calabria è ricca di storia e di paesaggi mozzafiato che non bisognerebbe perdersi. Il litorale lungo circa 35 km è ricco di spiagge di sabbia fine e dorata e si sviluppa tra l’azzurro del mare e la natura. Maratea è una delle zone più conosciute della Basilicata ed è famosa anche come “Perla del Tirreno”. Il mare ma anche sabbia, rocce e grotte tutte da esplorare uniti ad una storia molto interessante. Di Maratea, infatti, sono famosi anche il centro storico e la statua del Cristo Redentore. Una città che affonda le sue radici nella preistoria e che raggiunge nel medioevo la sua importanza per via di una posizione strategica. A Maratea, come si scriveva, si potranno ammirare moltissime grotte tra cui quella delle Meraviglie. Oltre a queste anche le principali chiese della città meriteranno una visita.

Non solo Maratea ma anche la Piana di Metaponto conosciuta come la “California di Italia”. Qui si potrà visitare anche il Parco Archeologico con i resti di una polis greca e le Tavole Palatine. Da non dimenticare, poi, il Museo Nazionale del Metapontino. Nella frazione del comune di Bernalda, Metaponto, poi, ci si potrà rilassare sulla spiaggia dove si troveranno anche diversi stabilimenti balneari. Nel 2022 sono cinque i luoghi a cui è stata riconfermata la Bandiera Blu. Bernalda, Maratea, Pisticci, Nova Siri e Policoro. Oltre a rilassarsi, poi, si potranno praticare diversi sport tra cui la vela, il windsurf, il kitesurf ma anche la canoa.

Lettura consigliata

